מפכ"ל משטרת ישראל דני לוי החליט אמש (יום רביעי) לפתוח בבירור משמעתי כנגד דובר המשטרה, תנ"צ אריה דורון. ההחלטה התקבלה בעקבות התבטאויות שהשמיע דורון בריאיון שנתן לרדיו גלי ישראל, בהן כינה את יו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן "אחד מעוכרי ישראל הגדולים".

ההתבטאויות הללו הובילו להגשת עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק, בה נדרשה המשטרה לפתוח בהליך משמעתי נגד דורון. העתירה הוגשה על ידי עורך הדין גונן בן יצחק, שפנה תחילה למפכ"ל ולגורמים נוספים במשטרה, אך לא זכה למענה. בעתירתו ביקש בן יצחק מבית המשפט להורות למפכ"ל להסביר מדוע אינו פותח מיד בהליך משמעתי בשל ההתבטאויות.

השופט חאלד כבוב הורה למשטרה להגיב לעתירה עד ליום 2 בספטמבר. בתגובה ראשונית מסרה המדינה כי הפניות נגד דורון נבדקות במחלקת המשמעת של המשטרה. אמש הודיע הייעוץ המשפטי של המשטרה לבית המשפט כי אכן נפתח בירור משמעתי, ובמהלכו תגובש המלצה שתועבר לגורמים המוסמכים במשטרה לקבלת החלטה.

בעקבות פתיחת הבירור המשמעתי פנתה המדינה לבית המשפט בבקשה למחוק את העתירה. לטענת המדינה, מטרת העתירה הייתה לדרוש פתיחת הליך משמעתי, וכעת לאחר שהבירור אכן נפתח, העתירה איבדה את תוקפה במתכונתה הנוכחית.

המדינה ביקשה לשמור על זכותה להעלות טענות נוספות לאחר שתתקבל החלטה סופית בעניין. נכון לעתה, טרם התקבלה החלטה אם יינקטו צעדים משמעתיים נגד דורון. תהליך הבדיקה יושלם תחילה, לאחר מכן תגובש המלצה מקצועית, ורק בשלב מאוחר יותר תתקבל החלטה סופית בעניינו של דובר המשטרה.