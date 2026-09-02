( צילום: דוברות המשטרה )

כוחות משטרה מתחנת חיפה, בשיתוף יחידות נוספות ולוחמי שירות בתי הסוהר, הצליחו לסכל שיירת כבוד שתוכננה מראש לכבוד שחרורו של אסיר מבית הכלא. האירוע, שנועד להוות הפגנת תמיכה בעבריין על כבישי הארץ, נעצר בזכות מודיעין מדויק והיערכות מוקדמת של גורמי הביטחון.

על פי הודעת המשטרה שפורסמה היום (יום רביעי), הכוחות ארבו לאורך הציר עד שאיתרו את השיירה נוסעת על כביש 4 בסמוך ליישוב קדימה. השוטרים חסמו את כלי הרכב, עצרו את התנועה ועיכבו את כלל המשתתפים. במהלך הפעולות נעצרו חמישה חשודים שהועברו לחקירה בתחנת המשטרה, ובסיומה שוחררו בתנאים מגבילים.

( צילום: דוברות המשטרה )

בתיעוד שפרסמה דוברות המשטרה מהמקום, נראה רכב פנאי שטח מסוג ב.מ.וו לבן עומד בצד הכביש כשמכסה המנוע ותא המטען פתוחים, בעוד שוטרים ובלשים מבצעים בו חיפוש יסודי. ברקע נראים החשודים יושבים על המדרכה בצמוד לגדר, תחת השגחה צמודה של כוחות המשטרה בלבוש אזרחי ובזיהוי משטרתי. 9 חייבי מאסר נתפסו בצפון ישראל לוי | 30.08.26 זמר הוקפץ משנתו להצלת חיים משה כץ | 30.08.26 במשטרת ישראל הדגישו כי מדובר בחלק מפעילות רחבה שמטרתה למנוע תופעות של הפגנת תמיכה בעבריינים במרחב הציבורי. גורמי האכיפה הבהירו כי המשטרה תמשיך לפעול בנחישות נגד אירועים מסוג זה, על מנת לשמור על הסדר הציבורי ועל ביטחון האזרחים.