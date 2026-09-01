כוחות המשטרה בתחנת לוד שבמרחב שפלה הצליחו לעצור חוליית שוד שפעלה באופן מתוכנן ושיטתי כנגד שליחים באזור לוד ורמלה. שלושת חברי החוליה נעצרו זמן קצר לאחר ביצוע השוד האחרון שלהם, כאשר המעצר הגיע לאחר פעילות חקירתית סמויה שנמשכה מספר שבועות.

תחילת הפרשה היתה לפני כחודש וחצי, כאשר התקבל במשטרה דיווח על מעשה שוד אלים שהתרחש בעיר לוד. על פי החשד, מספר אנשים רעולי פנים תקפו שליח, ניפצו את חלון רכבו ושדדו ממנו כסף ורכוש. בעקבות האירוע פתחו שוטרי תחנת לוד בחקירה והקימו צוות חקירה ייעודי לטיפול בעניין.

במהלך החקירה, ולאחר שהופעלו אמצעי חקירה מגוונים, הצליחו השוטרים לזהות דפוס חוזר במספר מקרי שוד של שליחים שהתרחשו באזור לוד ורמלה. החוקרים החלו לעקוב אחר חברי החוליה ולמפות את שיטת הפעולה שלהם.

על פי כתב האישום שהוגש אתמול לבית המשפט המחוזי בלוד, שלושת הנאשמים - שני בני דודים בשנות העשרים לחייהם, תושבי רמלה ולוד, ותושבת יפו - תכננו יחד לבצע מעשי שוד כנגד שליחים ולחלק ביניהם את השלל.

שיטת הפעולה שפיתחה החוליה כללה הזמנת משלוחים מבתי עסק שונים על ידי הנאשמת, תוך שימוש בשמות בדויים ובכתובות שאינן כתובתה האמיתית. לאחר מכן היא עדכנה את שני הנאשמים האחרים על מיקום ומועד הגעת השליחים. כאשר השליחים הגיעו, ארבו להם השניים כשהם רעולי פנים ומצוידים, בין השאר, בתרסיס פלפל, תקפו אותם ושדדו מהם את המשלוחים, כספם ורכושם.

בלשי תחנת לוד, בשיתוף עם לוחמי יס"מ שפלה, ביצעו פעילות מבצעית סמויה כנגד החשודים. לפני כחודש הצליחו השוטרים לעצור את שלושת חברי החוליה זמן קצר לאחר שביצעו, על פי החשד, מעשה שוד נוסף.

שלושת חברי החוליה נעצרו ונחקרו בתחנת לוד. מעצרם הוארך מעת לעת, ובמהלך החקירה הצליחו חוקרי התחנה לגבש נגדם חומר ראיות בגין ארבעה מקרי שוד של שליחים שבוצעו במהלך החודשיים האחרונים בלוד וברמלה.

כתב האישום מייחס לשלושת הנאשמים ארבעה מקרי שוד, שבמהלכם הותקפו שליחים, נגרמו להם חבלות ונזק לרכביהם, ונשדדו מהם כסף ורכוש בשווי עשרות אלפי שקלים. בין העבירות המיוחסות לנאשמים: שוד מזוין בחבורה בצוותא חדא, תקיפה בנסיבות מחמירות בצוותא חדא ופריצה לרכב בצוותא חדא.

משטרת ישראל מסרה כי תמשיך לפעול בנחישות ובכל האמצעים העומדים לרשותה נגד חוליות עבריינים המבצעות עבירות שוד ואלימות, במטרה להביאן לדין ולהבטיח את שלום הציבור וביטחונו.