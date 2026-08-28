( צילום: דוברות המשטרה )

תשעה פלסטינים ללא היתר שהייה חוקי נעצרו הלילה (ראשון) בדירה בדרום תל אביב, במהלך פעילות מבצעית של לוחמי מג"ב מרכז. הלוחמים הגיעו למקום לאחר שקיבלו דיווחים על צעקות חשודות ויידוי אבנים מחלון בניין באזור. כל החשודים הועברו לחקירה בתחנת משטרת שר"ת במחוז תל אביב.

האירוע החל כאשר לוחמי מג"ב שפעלו באזור במסגרת פעילות שוטפת לשמירה על הביטחון שמעו צעקות עזות המהדהדות מאחד הבניינים. הכוחות החלו מיד בסריקות באזור כדי לאתר את מקור הרעש. במהלך הפעילות ניגשה אל הלוחמים אזרחית שדיווחה כי זמן קצר לפני כן יודו לעברה ולעבר עוברי אורח אבנים מחלון אחד הבניינים. האזרחית הפנתה את הלוחמים לכניסה הספציפית למבנה, והם נכנסו מיד לבצע סריקות מקיפות.

- צילום: דוברות המשטרה צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:22

הלוחמים הגיעו לאחת הדירות בבניין ודפקו על הדלת. שני אנשים פתחו את הדלת, אך הכוחות המשיכו בסריקה יסודית של הדירה. במהלך החיפוש נמצאו שבעה חשודים נוספים שהתחבאו במקומות שונים בדירה.

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בבדיקה שנערכה במקום התברר כי כל תשעת החשודים שוהים בארץ ללא היתר חוקי. החשודים נעצרו והועברו להמשך טיפול בתחנת שר"ת במחוז תל אביב, שם תיבדק שהייתם הבלתי חוקית בישראל.

המעצר מצטרף לסדרה של פעולות אכיפה שמבצעת המשטרה במסגרת המאבק בתופעת השוהים הבלתי חוקיים. בימים האחרונים נעצרו 21 שוהים בלתי חוקיים בירושלים במהלך שתי פעולות, כאשר חלקם הוסתרו בדופן כפולה ברכב מסחרי.

גורמי המשטרה מדגישים כי הפעילות המבצעית נמשכת בכל רחבי הארץ, תוך התמקדות בעבירות של העסקה, הלנה והסעה של שוהים בלתי חוקיים. במקביל לפעילות בדרום תל אביב, נחשפה במעבר עופר דופן כפולה ברכב מסחרי שבה הוסתרו 11 תושבי יהודה ושומרון מאחורי ערימת צמיגים.

לוחמי משמר הגבול ממשיכים בפעילות לאיתור ומעצר שוהים בלתי חוקיים, כחלק מהפעילות השוטפת לשמירה על ביטחון הציבור ואכיפת החוק.