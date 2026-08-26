בימים האחרונים התרחש אירוע דרמטי כאשר אזרח ישראלי, תושב העיר חולון, מצא עצמו בסכנה ממשית לאחר שטעה בדרכו ונכנס בשוגג לשטח A באזור רמאללה שביהודה ושומרון. האזרח פנה למוקד החירום 100 של משטרת ישראל, ומשם הועבר הדיווח ללוחמי מג"ב עוטף ירושלים שיצאו למבצע חילוץ מורכב.

הלוחמים יצרו קשר טלפוני מיידי עם האזרח הנתון במצוקה ושמרו איתו על קשר רציף לאורך כל המבצע. במקביל, הוקפץ צוות לוחמים למרחב והחלו בסריקות שטח מאומצות לאיתור מיקומו המדויק. בסופו של דבר הצליחו הלוחמים לאתר את רכבו של האזרח, הגיעו אליו, ולאחר שוידאו שלא נגרם לו כל נזק, חילצו אותו בהצלחה אל מחוץ לשטח המסוכן והביאו אותו למקום בטוח.

משטרת ישראל מזהירה ומדגישה בחומרה כי הכניסה לשטחי A אסורה על פי חוק לאזרחים ישראלים, וכי מדובר בסכנה ממשית לחיים. על הציבור להישמע להוראות כוחות הביטחון ולהימנע בתכלית מכניסה לשטחים אלו.