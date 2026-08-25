משבר חריף מתפתח ברצועת עזה: ועדות המקלטים והמחנות פרסמו אמש (שני) קריאה דחופה להורים למנוע מילדים להפריח עפיפונים, על רקע אזהרות ישראליות חריפות ואיום בתגובה צבאית עוצמתית. ההודעה מגיעה לאחר שישראל העבירה אולטימטום של 72 שעות לעצירת השיגורים, תוך איום בהגברת סיכולים ממוקדים ופינוי אזורים שלמים ברצועה.

על פי דיווחי סוכנות הידיעות רויטרס, גורמים ביטחוניים ישראליים מעריכים כי ארגון הטרור חמאס מנסה להתסיס את הגזרה באמצעות עידוד מכוון של תושבים וילדים להפריח עפיפונים מעבר לגדר הגבול. בעקבות נחיתתם של מספר עפיפונים ביישובי עוטף עזה בימים האחרונים, כבר תקפו מטוסי קרב של חיל האוויר מחסני אמל"ח ואתרי התעצמות של חמאס ברחבי הרצועה.

"ישראל עלולה להשתמש בזה כתירוץ"

הוועדות העממיות בעזה – גוף המורכב מנציגי ארגונים לא-ממשלתיים וארגוני צדקה המנהלים את מחנות העקורים והמקלטים ברצועה – פרסמו הודעה רשמית שבה קראו לתושבים למנוע מילדים להפריח עפיפונים במחנות ובמרכזי הקליטה. בהודעה נכתב: "אנו קוראים לתושבים למנוע מילדים להפריח עפיפונים במחנות ובמרכזי הקליטה, מחשש שצה"ל יתקוף אותם".

הוועדות הדגישו כי "מדובר בצעד מניעתי וזמני שנועד להגן על הילדים, ולא להגביל את זכותם לשחק", והוסיפו: "ישראל עלולה להשתמש בגופים מעופפים כתירוץ לתקיפת ילדים וריכוזי אוכלוסייה צפופים של עקורים". הקריאה הדחופה מסתיימת בפנייה ישירה: "אנו קוראים לאבות ולאימהות להגביר את הפיקוח ולשתף פעולה, למען ביטחונם של הילדים".

אולטימטום ישראלי: 72 שעות לעצירה מוחלטת

ישראל העבירה למתווכות ולמועצת השלום הבינלאומית שהוקמה בחסות נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אולטימטום חריף בן שלושה ימים למיגור מוחלט של תופעת העפיפונים. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ הבהירו כי במידה והשיגורים יימשכו, צה"ל יחריף משמעותית את תגובתו – יגביר את הסיכולים הממוקדים ויורה על פינוי אזורים שלמים ברצועה שמהם מבוצעים השיגורים.

שר הביטחון כ"ץ הנחה את צה"ל לנקוט במדיניות של אפס הכלה ואפס סובלנות כלפי שיגור עפיפונים ובלונים. בהודעה שפרסם השר הובהר: "במידה ויימשכו השיגורים - יינקטו פעולות עוצמתיות כדי לשים קץ לתופעה". כ"ץ הדגיש כי "דין בלון ועפיפון כדין רחפן - עם או בלי חומרי נפץ", והבהיר: "לא נאפשר למדיניות של ערב ה-7 באוקטובר לחזור על עצמה".

חמאס: "צעצועי ילדים תמימים"

מנגד, בחמאס מנסים להתנער מאחריות רשמית. דובר ארגון הטרור חאזם קאסם פרסם הצהרה חריפה בה טען כי העפיפונים הם "צעצועים של ילדים" במחנות הפליטים. קאסם האשים את ישראל בניסיון "להצדיק את המשך התוקפנות וההפרות", וטען כי "איומים אלו הם ניסיון להצדיק את המשך התוקפנות" מצד ישראל.

במערכת הביטחון ובצה"ל מעריכים כי הפרחת העפיפונים, שמבוצעת בעיקר על ידי ילדים ובני נוער, אינה תמימה אלא מנוהלת ומכוונת ישירות על ידי חמאס במטרה לחמם את הגזרה ולבחון את תגובת ישראל. גורם ביטחוני ישראלי מסר לרויטרס כי ישראל כבר הגישה תלונה רשמית בנושא ל"מועצת השלום" הבינלאומית.

הסכם הפירוז בסכנה

המתיחות הנוכחית סביב העפיפונים מעמידה בסכנה ממשית את ההסכם ההיסטורי לפירוק חמאס מנשקו, שעליו הכריז הנשיא דונלד טראמפ. גורמים במועצת השלום הבינלאומית הביעו דאגה עמוקה מהאפשרות של קריסת ההבנות, אך הודו במקביל במורכבות האכיפה בשטח, בציינם כי "קשה מאוד לטפל במשהו שכל ילד יכול לייצר בעצמו".

במקביל, הלחץ האמריקאי מאחורי הקלעים גובר: ג'ארד קושנר, יועצו הבכיר של טראמפ, הזהיר בפגישות סגורות את הנהגת חמאס כי כל ניסיון לרמות, להתחמק ממחויבויות או להפר את ההסכמים יוביל לכך שארצות הברית תעניק לישראל "אור ירוק" וחופש פעולה צבאי מלא ברחבי הרצועה. השעון לאולטימטום הישראלי מתקתק, ובמערכת הביטחון עוקבים בדריכות אחר השטח לקראת פקיעת מועד 72 השעות.