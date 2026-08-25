הרמטכ"ל בעזה: "לא נחזור לתפיסות של ערב ה-7 באוקטובר"

רב אלוף אייל זמיר, רמטכ"ל צה"ל, ערך היום (יום שלישי) סיור מבצעי ברצועת עזה, במהלכו התייחס לתופעת העפיפונים החוצים את גבול הרצועה לעבר ישובי הדרום. הסיור נערך בליווי מפקד פיקוד הדרום אלוף יניב עשור, מפקד אוגדת עזה תת אלוף לירון בטיטו, ומפקדי החטיבות והגדודים הפועלים במרחב.

במסגרת הסיור קיים הרמטכ"ל שיחות עם המפקדים בשטח, אשר סקרו בפניו את המצב המבצעי ואת פעילות הכוחות. הרמטכ"ל הביע הערכה ללוחמים ולמפקדים הפועלים ברצועה להגנת תושבי המדינה.

בדבריו במהלך הביקור אמר הרמטכ"ל: "בעוד כחודש וחצי נציין שלוש שנים ל-7 באוקטובר. שלוש שנים שבהן צה"ל מתמודד עם מערכה רב-זירתית, מורכבת ורציפה - בעזה, ביהודה ושומרון, בלבנון, בסוריה, באיראן ובזירות נוספות. זהו אתגר גדול מאוד לצה"ל, ואנחנו עם הישגים בלתי רגילים בכל הזירות ובכל הגזרות. כוחותינו ניצחו בכל הקרבות, החלשנו משמעותית את כל אויבינו, פגענו ביכולותיהם ובתשתיותיהם. אנחנו ממשיכים להיערך ודרוכים בכל הזירות מתוך הבנה שהמערכה לא תמה".

הרמטכ"ל הוסיף: "בעזה אנחנו לא מוותרים על יעד העל - פירוז הרצועה ופירוק חמאס מנשקו, בכל האמצעים הנדרשים. אנחנו ממשיכים לפעול באופן שיטתי לפגיעה מתמשכת בחמאס ובמנהיגיו בכל מקום - ובכלל כך מערכה מתמשכת למניעת התעצמותו. המרדף אחרי מחבלי השבעה באוקטובר נמשך - כל מי שלקח חלק בטבח יחיה בנרדפות עד שיחוסל. זו משימה ארוכת טווח שאליה הפיקוד וצה"ל כולו מחויבים".

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בהתייחסו לתופעת העפיפונים הנשלחים מעזה הבהיר הרמטכ"ל: "המסר שלנו ברור: תחקרנו ואנחנו מפיקים לקחים - צה"ל לא יחזור לתפיסות כפי שחווינו ב-6 באוקטובר. אין הכלה של איומים. אנחנו לא נאפשר לאויב לבנות את עצמו מחדש, לא נאפשר לתשתיות טרור להתבסס, ונפעל בכל הזדמנות להסרת האיומים בהתהוותם".

רב אלוף זמיר הדגיש: "אנחנו קשובים לקולות של התושבים, מבינים את החששות שלהם ונדע להגיע לכל מי שעומד מאחורי איום עליהם. אנחנו ערוכים עם כוחותינו בחזית לפני היישובים וממשיכים לסכל תשתיות טרור ומחבלים. בפעם הקודמת שפגשתי את מפקדי חטיבת גבעתי וחטיבה 401 זה היה בגבול הצפוני של המדינה, רק לפני כשלושה חודשים. כעת אתם נמצאים כאן וממשיכים להעמיק את ההישגים ברצועת עזה. פיקוד הדרום והאוגדה ממשיכים לסכל איומים באופן מדויק ובכל הזדמנות. יש כאן הישגים אדירים שמבוססים על הפעילות הנחושה והבלתי מתפשרת של הכוחות בשטח. גם את גדוד המילואים של חטיבה 11 אינני פוגש בפעם הראשונה. הגדוד מגויס בסבב הזה ל-90 ימים, אני מודע לקושי החריג על אנשי המילואים ומשפחותיהם. אנו מחויבים להמשיך לפעול למענכם".