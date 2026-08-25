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הבכיר האמריקני

המטוס המסתורי שנחת במוסקבה: ביקור אמריקני נדיר

ג'ון ראטקליף הגיע לבירה הרוסית במטוס תובלה ענק שהסב תשומת לב רבה • הביקור הראשון של ראש מנגנון מודיעין אמריקני במוסקבה מזה כשלוש שנים • ההערכה: הנושא המרכזי בשיחות קשור לסנקציות נגד איראן

הטיסה המסתורית
הטיסה המסתורית| צילום: צילום: לפי סעיף 27א

לאחר שמטוס תובלה אמריקני ענק נחת במוסקבה ועורר תשומת לב רבה ברשתות החברתיות, אישרו גורמים אמריקניים כי על סיפונו הגיע ג'ון ראטקליף, ראש סוכנות הביון המרכזית האמריקנית (CIA).

ראטקליף הגיע ביום שלישי האחרון לבירה הרוסית לקיום שיחות עם גורמי ביטחון ומשטרה רוסיים. מדובר בביקור הראשון של ראש מנגנון מודיעין אמריקני בכיר במוסקבה מאז חודש נובמבר 2021, אז ביקר בעיר קודמו של ראטקליף, וויליאם ברנס. אותו ביקור התקיים חודשים ספורים בטרם פרוץ המלחמה באוקראינה.

הביקור מתקיים יום לאחר שארצות הברית הזהירה מדינות שונות בעולם שלא להמשיך בקשרים מסחריים עם איראן, תוך איום בהטלת סנקציות משניות על מדינות שימשיכו לסחור עם טהראן. מהלך זה נועד להגביר את הלחץ הכלכלי על .

רוסיה מקיימת שותפות אסטרטגית הדוקה עם איראן, הכוללת שיתוף פעולה צבאי ודיפלומטי נרחב. איראן סיפקה לרוסיה כלי טיס בלתי מאוישים, ובאוקראינה טענו בעבר כי רוסיה מעבירה לאיראן טכנולוגיה מתקדמת וסיוע בתחום הלוויינים.

תושבי מוסקבה דיווחו על שיירה אמריקנית של רכבי שטח משוריינים המלווה בכוחות משטרה מקומיים. לפי ההערכות, הבכיר האמריקני הביא עמו את השיירה הביטחונית במטוס התובלה הענק, מה שמסביר את הצורך בשימוש במטוס מסוג זה.

איראןמוסקבהCIAג'ון ראטקליף
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