עימות אלים שהחל מצפירה פשוטה בכביש והסלים לאיומים בחפץ הנחזה לנשק, הסתיים בפסק דין מקל יחסית. בית משפט השלום בראשון לציון קבע כי גם הצד המתלונן נשא באחריות משמעותית להסלמת האירוע, ולכן נמנע מלהטיל עונש חמור על הנאשם. האירוע התרחש לפני כשנתיים וחשף את הסכנות הטמונות בחוסר סבלנות בכבישים.

האירוע החל כאשר הנאשם צפר למתלונן במהלך נסיעה משותפת. במקום להמשיך בדרכו, הגיב המתלונן בתנועת יד פוגענית ובירק לכיוון רכבו של הנאשם. שני הרכבים נעצרו זה לצד זה, והמצב החל להסלים במהירות.

כבישי ישראל ( צילום: יהודה גליקמן )

"אתה רוצה? לא מספיק האוטו שלך מפורק?" הצהרת תובע נגד הנהג שגרם לתאונה קטלנית בירושלים משה כץ | 23.08.26 על פי כתב האישום, הנאשם הוציא חפץ שחור שנראה כאקדח, כיוון אותו לעבר המתלונן ואמר לו: "אתה רוצה? לא מספיק האוטו שלך מפורק?". המתלונן לא נרתע והשיב: "על מי אתה בא עם אקדח?". בהמשך הנסיעה, המתלונן חסם את נתיבו של הנאשם, ירד מרכבו כשהוא נשען על קב הליכה, ניגש לחלון הרכב ופתח בקללות וצעקות. הנאשם הציג שוב את החפץ ואמר: "זוז, אני לא רוצה להשתמש בזה עליך". המתלונן הכה מספר פעמות בקב על רכב הנאשם. למרות שעוברי אורח ניסו להתערב, האירוע הסתיים רק כאשר המתלונן חש ברע ונשכב על הכביש.

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הודאה בעבירה במסגרת הסדר טיעון

הנאשם הודה בעבירת איומים במסגרת הסדר טיעון. התביעה דרשה להטיל עליו שמונה חודשי מאסר שירוצו בעבודות שירות, לצד מאסר מותנה, פיצוי בסך 4,000 שקל, קנס והתחייבות. הפרקליטות הדגישה את חומרת האיום במרחב הציבורי והשפעתו על משתמשי הדרך, תוך ציון שתי הרשעות קודמות של הנאשם, ביניהן בעבירת איומים.

ההגנה טענה כי מדובר באירוע ספונטני שלא תוכנן מראש, ללא מגע פיזי, שבו המתלונן הוא שיזם את ההסלמה – חסם את הרכב, ירק והכה עליו בקב. עוד נטען כי החפץ היה מכשיר גז פלפל בלבד ולא נשק אמיתי.

עונש מופחת בשל נסיבות האירוע

השופט אבי וסטרמן קבע כי אף שהשימוש בחפץ הנחזה לנשק הוא חמור, אין להתעלם מחלקו המרכזי של המתלונן בהסלמת המצב, שכלל חסימת כביש ותקיפת הרכב. בשל כך נדחתה דרישת התביעה למאסר ארוך או לענישה כספית.

בפסק הדין נקבע כי הנאשם ירצה שלושה חודשי מאסר בעבודות שירות בלבד, לצד שלושה חודשי מאסר על תנאי. בית המשפט החליט שלא להטיל קנס או פיצוי, בשל מצבו הכלכלי של הנאשם ותרומת המתלונן המשמעותית לאירוע.

פסק הדין מצטרף למקרים נוספים בהם בתי המשפט נדרשים לאזן בין חומרת העבירה לבין נסיבות האירוע. תופעת האלימות בכבישים ממשיכה להעסיק את רשויות אכיפת החוק.