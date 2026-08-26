אירוע חמור התרחש בשעות אחר הצהריים במרכז העיר בית שמש, כאשר נהג רכב שחשוד בנהיגה תחת השפעת חומרים מסוכנים ניסה לדרוס שני בלשי משטרה במהלך בדיקה שגרתית ברחוב המעפילים.

האירוע החל כאשר בלשים מתחנת משטרת בית שמש, שפעלו במסגרת פעילות מבצעית נגד נהיגה מסוכנת, הבחינו ברכב פרטי שנהג באופן חשוד. מהתנהגות הנהג עלה חשד סביר כי הוא נוהג בהשפעת חומרים מסוכנים, דבר המהווה סכנה ממשית למשתמשי הדרך.

הבלשים ניגשו אל הרכב והורו לנהג, גבר כבן 31 שנה, לעצור בצד לצורך בדיקה. אולם במקום לשתף פעולה, הגיב החשוד באופן אלים: הוא האיץ את הרכב באופן פתאומי לעבר הבלשים ופגע בשניים מהם.

לאור האיום המיידי על חיי השוטרים, שלפו הבלשים את נשקם וירו לעבר הרכב במטרה לעצור את הנהג ולמנוע סכנה נוספת לעוברי אורח ולכוחות הביטחון במקום.

בעקבות הקריאה הדחופה, הגיעו לזירה כוחות רפואה רבים של איחוד הצלה וניידות משטרה נוספות שחסמו את האזור. חובשי איחוד הצלה מחוז ירושלים, אשר יונגרייז ומנחם וייזמן, הגיעו ראשונים והחלו בטיפול רפואי דחוף.

החובשים יונגרייז ווייזמן תיארו: "הגענו במהירות למקום והבחנו בפצוע שסבל מפציעות חודרות כתוצאה מהירי. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל עצירת דימומים מורכבת, חבישות ואטימת פצעים, ולאחר מכן הוא פונה לבית החולים שערי צדק כשמצבו בשלב זה מוגדר קשה".

הנהג החשוד פונה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים שערי צדק בירושלים, כאשר כוח משטרתי מלווה אותו ונערך לחקירתו כשמצבו הרפואי יתאפשר זאת.

במקביל, קיבלו שני בלשי המשטרה שנפגעו מהרכב טיפול רפואי ראשוני ופונו לבית החולים במצב קל. כוחות משטרה וחוקרי מעבדה לזיהוי פלילי המשיכו לפעול בזירה במשך שעות, סגרו את הרחוב לתנועה ואספו ממצאים, במסגרת חקירה מקיפה של נסיבות האירוע.