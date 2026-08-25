יהודי חרדי בן 59 מחסידות בעלזא נפגע היום (יום שלישי) בתאונת דרכים ברחוב חטיבת הנגב שבעיר אשדוד, כאשר אוטובוס פגע בו בעת שהלך ברגל.

לפי הדיווח ממחוז דרום של ארגון איחוד הצלה, צוותי החירום הוזעקו למקום והחלו בטיפול רפואי מיידי בנפגע. לאחר מתן הטיפול הראשוני בזירה, פונה הנפגע לבית החולים כשמצבו מוגדר בינוני. בני משפחתו קיבלו עדכון על האירוע.

דניאל בוקובזה, ראש סניף אשדוד של איחוד הצלה, דיווח יחד עם החובשים יהושוע קורקוס ויוסי בנימין: "נמסר לנו בזירה כי הולך הרגל נפגע מאוטובוס, הענקנו לו טיפול רפואי והוא פונה להמשך טיפול בבית חולים כשמצבו מוגדר בינוני".

הנפגע הועבר לבית החולים להמשך בירור ומעקב רפואי. בני משפחתו מתבקשים להתפלל לרפואתו השלמה.