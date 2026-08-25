צער עמוק וכאב רב השתרר היום (יום שלישי) בקרב בני משפחתה ומכריה של מרת צופיה כהן ע"ה מירושלים, עם הידיעה המצערת על פטירתה של בתה התינוקת, הדר כהן ע"ה, בבית החולים אסותא באשדוד. הרכה נאבקה על חייה במשך כשישה שבועות, מאז אותה תאונת דרכים קשה שבה איבדה את אימה את חייה.

השתלשלות העניינים הטראגית החלה לפני כשישה שבועות, כאשר מרת צופיה כהן ע"ה, שהייתה בשלבי הריון מתקדמים, נפגעה בתאונת דרכים קשה בין שני כלי רכב בדרך לסקוב, בסמוך לנמל אשדוד. על פי הדיווחים מהמקום, מדובר היה בהתנגשות חזיתית שגרמה לנזקים משמעותיים בחזית שני הרכבים.

מרת צופיה כהן ע"ה פונתה במצב קשה ביותר עם חבלות רב מערכתיות לבית החולים אסותא באשדוד. צוותים רפואיים מתחומי הטראומה, המיון, חדר הלידה והפגייה הוזעקו במקביל במאמץ להציל את חייה ואת חיי העובר. כאשר מצבה של האם המשיך להחמיר במהירות, הוחלט על ביצוע ניתוח קיסרי חירום בניסיון להציל את התינוקת.

למרבה הצער, במהלך הניתוח החירום נקבע מותה של האם, בעוד התינוקת הועברה במצב קשה להמשך טיפול ואישפוז במחלקת הפגייה. חובש רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א, ישראל מאיר גיאן, תיאר את המצב בזירה: "מדובר בתאונת דרכים חזיתית בין 2 כלי רכב. הרכבים היו עם פגיעות פח בחלקם הקדמי, אישה כבת 30 הייתה מעורפלת הכרה וסבלה מחבלות מרובות בגופה".

מאז התאונה הקשה, רבים התפללו לרפואת הרכה הנולדת, שנלחמה על חייה במשך כשישה שבועות במחלקת הפגייה. אולם כעת, למרבה הצער, התקבלה הידיעה המרה כי בבית החולים אסותא באשדוד נקבע מותה של התינוקת הדר כהן ע"ה.

תהא נשמתן צרורה בצרור החיים.