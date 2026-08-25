ברוך דיין האמת: בליל שני, בחצות הלילה, הלכה לבית עולמה בפתאומיות האשה החשובה מרת שרה טסלר ע"ה, אלמנת הרה"ח ר' אליעזר טסלר ז"ל שניהל במשך עשרות שנים את 'מלון ויז'ניץ' המפורסם. המנוחה ע"ה הייתה בת תשעים ללא אחת בעת פטירתה.

המנוחה ע"ה נולדה בעיר פתח תקווה, בתו של הרה"ח ר' יוסף הרשקוביץ ז"ל, מדמויות ההוד של הציבור החרדי בדור הקודם. היא הייתה צאצאית לשושלת המפוארת של משפחת שיק, כאשר זקנה היה אחיו של הרה"ק המהר"ם שיק זי"ע.

כשהגיעה לפרקה נישאה לבעלה, הרה"ח ר' אליעזר טסלר ז"ל, ושניהם קבעו את ביתם בפתח תקווה. למרות שגדלה בבית הונגרי ובעלה בא מבית חסידי ויז'ניץ, התבטלה אליו במסירות ובאהבה מופלאה.

מסופר בפתח תקווה סיפור ידוע מימי קדם: באחד מחגי הפורים ביקש האדמו"ר ה'ישועות משה' מויז'ניץ זי"ע מבעלה להתחיל לחבוש שטריימל בשבתות. עד אז נהג לחבוש כובע, והשטריימל היה אז נדיר ברחובות העיר. המנוחה ע"ה הסכימה מיד לבקשת הרבי, וכבר בחג הפסח שבאותה שנה חבש בעלה שטריימל, כאחד מראשוני תושבי העיר שצעדו כך בשבתות וימים טובים.

בהמשך השנים עברו בני הזוג לקריית ויז'ניץ בבני ברק. שם מונה בעלה ז"ל לנהל את 'מלון ויז'ניץ' המפורסם, תפקיד שמילא במשך עשרות בשנים. המנוחה ע"ה עמדה לימינו בכל עת, ויחד עשו חסד לאלפים בצנעה ובפשטות, הרחק מעין הפרסום.

כל ימי חייה חינכה את ילדיה בדרך ישראל סבא, ביראת שמיים טהורה ובמידות טובות. זכתה לראות את כל בניה וחתניה הולכים בדרך הישרה ומפארים את עולם התורה והחסידות.

אמש, בליל שני, בחצות הלילה חשה ברע ונפטרה בפתאומיות בביתה ברחוב אהבת שלום בבני ברק. כוחות ההצלה שהוזעקו למקום ביצעו פעולות החייאה ממושכות, אך למגינת לב בני משפחתה נגזרה הגזירה והיא השיבה את נשמתה הטהורה ליוצרה.

המנוחה ע"ה הותירה אחריה דור ישרים מבורך:

בניה: הרב ברוך טסלר והרב ישראל טסלר.

חתניה: הרה"ח ר' שלמה פוקס ממונטריאול, הרה"ח ר' אלימלך ברנד, משב"ק ראש ישיבות ויז'ניץ הגה"צ רבי מנחם ארנסטר שליט"א, והרה"ח ר' יעקב יהודה דסקל, בעל המנגן והמשורר לבית ויז'ניץ.

מסע ההלוויה יצא הבוקר בשעה 11:00 מבית המדרש הגדול בקריית ויז'ניץ בבני ברק, לעבר בית החיים 'סגולה' בפתח תקווה, שם נטמנה לצד בעלה ז"ל.

בני המשפחה ישבו שבעה בביתה, ברחוב אהבת שלום 24 בבני ברק.

תנצב"ה.