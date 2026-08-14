הגרש"מ עמאר בניחום ( צילום: באדיבות )

אבל כבד פקד את העיר אלעד, עם פטירתו של הרב ידידיה רחמים יפרח ז"ל, מראשי קהילת "חניכי הישיבות" הספרדים בעיר. המנוח, שהתייסר בתקופה האחרונה בייסורים קשים ומרים, השיב את נשמתו לבוראו כשהוא מותיר אחריו את רעייתו ושבעת ילדיו.

הרב יפרח ז"ל נודע בשקדנותו בתורה, בפעילותו לזיכוי הרבים ובמעשי החסד שעשה במשך שנותיו. הוא הקים את בית הכנסת "אוהל תמר" באלעד, שנקרא על שם אמו, מרת תמר יפרח ע"ה, שנפטרה בחודש שבט תשס"ה. הראשל"צ הגיע לנחם במהלך ימי השבעה הגיע לבית המשפחה הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א, יחד עם בנו הגאון רבי אליהו עמאר שליט"א. במשך כשעה ישב הראשל"צ עם בני המשפחה ודיבר בשבחו של המנוח, אשר למרות שנות חייו הקצרות זכה לפעול רבות בעמל התורה, בזיכוי הרבים ובגמילות חסדים. לצד ארון נכדו הרך: הגאון הרב שלום ארוש שר את שירת האמונה חיים כהן | 11.08.26 הראשון לציון ציין במהלך הביקור את מסירותו של המנוח למען הכלל והפרט, ואת הדרך בה האיר פנים לכל אדם שפגש. בני המשפחה התרגשו מהגעתו של הראשל"צ והתחזקו מדבריו המנחמים.

הגרש"מ עמאר בניחום ( צילום: באדיבות )

"צלמו לי את דפי הגמרא"

בני המשפחה סיפרו במהלך השבעה פרט מצמרר המעיד על אהבת התורה שבערה בו עד ימיו האחרונים. כאשר שכב בבית החולים ומצבו הלך והחמיר, התקשה להחזיק בידיו את ספר הגמרא בשל חולשתו הרבה. למרות זאת לא ויתר על לימודו וביקש מבני משפחתו לצלם עבורו את דפי הגמרא, כדי שיוכל להמשיך ולעמול בתורה גם מתוך ייסוריו הקשים.

מעשה זה הותיר רושם עמוק על כל מי ששמע עליו, והעיד על גודל נפשו של המנוח ועל הדביקות שלו בתורה עד רגעיו האחרונים.

איגרת תנחומים מאשדוד

מטעם איחוד רבני הקהילות באשדוד נשלחה איגרת תנחומים לאחיו, הרה"ג רבי יוחאי שמעון יפרח שליט"א, מגדולי מזכי הרבים בעיר וחבר איחוד רבני הקהילות. באיגרת תיארו הרבנים את המנוח כאיש חסד ומזכה הרבים, שהקדיש את חייו למען הכלל והפרט, האיר פנים לכל אדם והזדכך בייסורים קשים.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

ניחום ( צילום: באדיבות )

ניחום ( צילום: באדיבות )