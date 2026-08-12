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אבל כבד בירושלים

טרגדיה נוראית: התינוקת שנחנקה מענב – שבוע לפני חתונת אחותה

יעל רבקה בצלאל ע"ה בת השלוש הלכה לעולמה בבית החולים שערי צדק לאחר שבועיים של מאבק על חייה • נחנקה מענב בביתה בשכונת רמות בירושלים • המשפחה תקיים חתונה בעוד שבוע

הזירה בירושלים (צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

אבל כבד שורר בשכונת רמות בירושלים עם הידיעה על פטירתה של הילדה יעל רבקה בצלאל ע"ה, בת שלוש שנים, שהלכה לעולמה הבוקר (רביעי) בבית החולים שערי צדק.

לפני כשבועיים נחנקה הילדה בביתה כשאכלה ענבים. צוותי הצלה של איחוד הצלה ומד"א הוזעקו למקום ופתחו מיד בפעולות החייאה ממושכות. במהלך ההחייאה הצליח פראמדיק לחלץ את הענב שחסם את דרכי הנשימה של הפעוטה. היא פונתה לבית החולים שערי צדק במצב אנוש, כשהיא מורדמת ומונשמת, תוך המשך פעולות החייאה.

במשך שבועיים ארוכים נאבקו הרופאים במחלקה לטיפול נמרץ על חייה של יעל רבקה הי"ד, בתם של הזוג יצחק וחנה בצלאל. בני המשפחה והקהל הרחב התפללו ללא הרף לרפואתה השלמה. אולם הבוקר הורע מצבה באופן חד, והרופאים נאלצו לקבוע את פטירתה.

האבל הכבד פקד את המשפחה בעיתוי קשה במיוחד: בעוד שבוע בלבד אמורה להתקיים חתונתה של אחותה הגדולה של יעל ע"ה. במקום ללוות את הבת לחופה בשמחה, נאלצת המשפחה ללוות את הילדה הקטנה בדרכה האחרונה.

הלוויה תצא היום מבית הלוויות שמגר בירושלים לעבר הר המנוחות, שם תיקבר בחלקה התימנית.

ארגוני ההצלה והרפואה מזכירים בכאב את הנחיות הבטיחות החיוניות למניעת אירועי חנק בקרב ילדים קטנים. הארגונים מדגישים את החשיבות הרבה בחיתוך נכון של מאכלים עגולים – ענבים, עגבניות שרי ונקניקיות – לאורכם ולא לרוחבם, כדי למנוע חסימה מלאה של דרכי הנשימה במקרה של בליעה שגויה אצל פעוטות.

תהא נשמתה הטהורה צרורה בצרור החיים.

שערי צדקאיחוד הצלהשכונת רמות

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