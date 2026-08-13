גדולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלוקינו: עולם החסידות כולו עטוף ביגון קודר ואבל כבד עם הגעת הבשורה המכאיבה והמזעזעת על הסתלקותו לשמי מרום של אחד מחשובי האדמו"רים, מנהיג עדת ישורון ורבים משכימים לפתחו, האדמו"ר מבית שמואל צבי דספינקא זצוק"ל, אשר נסתלק לבית עולמו בטרם עת בגיל 58 בלבד, לדאבון לב חסידיו, מעריציו וכל בית ישראל.

עם הסתלקותו של הרבי מספינקא זצ"ל אוורס מאיתנו עמוד אש שהאיר והשפיע על מאות יהודים אשר ינקו מבאר מים חיים של תורה ועבודה, ורבים נהנו ממנו עצה ותושייה – ועתה חסרנו כל אלה.

האבידה שאין לה תמורה היא בבחינת "לקתה בכפליים" עבור חסידי ספינקא, שכן גם אביו הגדול של הרבי, האדמו"ר בעל 'דובר מישרים' מספינקא זצ"ל, נסתלק בדמי ימיו ושקעה חמתו שלא בעונתה, כשהוא מותיר את העדה הקדושה שבורה ורצוצה. אז התחזקו החסידים בהמשכיות הגדולה של בנו הבכור וממלא מקומו – הרבי זצ"ל, כעת ליידער אבדה גם המשכיות זו. אוי מי ירפא לנו ומי ינחמנו.

פטירתו של הרבי זצ"ל, ג"כ סמוך ונראה לימי ההילולא קדישא של זקנו הגדול הרה"ק מספינקא זי"ע החל ביום כ"ז באב, מעוררת געגועים וכיסופים בהזכירה את הדביקות וההתקשרות העצומה שהייתה לרבי זצ"ל בזקנו הקדוש, שאותה נשם וחיה כל ימיו ואת תורתו ודרכיו הנחיל למסתופפים בצלו.

מגזע תרשישים ושלשלת הקודש

האדמו"ר מבית שמואל צבי ספינקא זצ"ל נולד ביום שבעה עשר בתמוז שנת תשכ"ח בוויליאמסבורג, כבנו הגדול של האדמו"ר רבי ישכר בעריש מבית שמואל צבי דספינקא זצ"ל בעל 'דובר מישרים', בנו הגדול של האדמו"ר הרה"ק מספינקא זי"ע. אמו, הרבנית בלומא שרה ע"ה, הייתה בתו של הגה"צ רבי אלעזר מייזליש זצ"ל אב"ד אוהעל.

הרבי יחס ייחוס מופלא בן אחר בן לצדיקי בית מעליץ עד להרה"ק בעל 'זרע קודש' מראפשיץ זי"ע, ודור אחר דור לצדיקי בית ספינקא עד להרה"ק בעל 'אמרי יוסף' מספינקא זי"ע, ראש שושלת הקודש, אשר את שמו הטהור נשא. כמו כן נמנה על שלשלת הזהב של צדיקי עליון לבית ליזענסק, קאזניץ, מאגלניצא, דזיקוב, צאנז, באבוב, אוהעל, סיגעט, זידיטשוב, דעעש, פרימישלאן, סטרעטין, סטרעליסק, טאלטשאווא ועוד.

משחר ילדותו בלט בג' עמודי עולם. כבר בשנות ילדותו עלה במעלות התורה והעבודה בתלמוד תורה ספינקא בוויליאמסבורג, מיסודו של זקנו הדגול זי"ע ובניהולו של אביו זצ"ל.

בהמשך, בימי בחרותו, השלים את חוק לימודיו בתורה וביראת ה' טהורה בישיבה הגדולה דסאטמאר בקרית יואל, שם זרח משכמו ומעלה בהתמדתו העצומה, בחסידותו ובפרישותו שהיו לשם דבר בישיבה.

בכל עת מצוא התרפק על דלתות זקנו הרה"ק מספינקא זי"ע, ושם תחת השגחתו צמח בתורה ועבודה, זכה לחיבה יתירה ונדבק בו בכל נימי נפשו.

בהגיעו לפרקו, בשנת תשמ"ז, נשא את רעייתו החשובה תבלחט"א, בתו של האדמו"ר מקרעטשניף. לאחר חתונתו, שנערכה בארה"ב בצילו של זקנו, קבע את ביתו בקרית קרעטשניף ברחובות בצילם של חמיו, שם התגורר מספר שנים וזכה לקרבה גדולה.

באותן שנים לאחר הנישואין המית את עצמו באהלה של תורה בכולל גור בתל אביב, שם למד בחברותא עם הגאון רבי בן ציון באבטשיק זצ"ל, רב חסידי גור בקרית גת.

בהמשך עבר לארה"ב, שם הוסיף להסתופף בצלו של זקנו וינק מבארו הטהור. לאחר הסתלקות הזקן עמד לימין אביו הגדול בהנהגת הקהילה והמוסדות במסירות נפש. בחיי אביו שימש כראש הכולל של ספינקא וכמרביץ תורה בקהילה, והיה למקור מים חיים של תורה ויראת שמים עבור שומעי לקחו.

על כס האדמו"רות

במהלך מסע הלוויה של אביו, בי"ט בתשרי תשס"ח, הוכתר על ידי דודו, הגה"צ אב"ד סאטמאר בארו פארק, לממשיך השלשלת ולמנהיג העדה.

עם עלייתו על כס האדמו"רות החל אורו לזרוח בעוצמה. בית מדרשו שברחוב קיעפ בוויליאמסבורג הפך למגדלור עבור חסידים ואנשי מעשה, שבאו להסתופף בצלו, ליהנות מאור תורתו ולהתרגש מתפילותיו ומהשולחנות הטהורים שערך.

הרבי היה כתובת לכל נשבר ונדכא, ובפרט לבחורים ולצעירים – עבורם החזיק שפה מיוחדת והשפיע על כל אחד לפי מדרגתו תורה, יראת שמים ומידות טובות. דרשותיו ואמרותיו הטהורות נודעו ביופיין ובחמימותן, וכל מי שדרך על מפתנו זכה למאור פנים, לענווה ולחיזוק הלב.

ידו הייתה רבה גם בתורת הנסתר כדרך אבותיו לבית זידיטשוב וספינקא, והרבה לשחר את פניהם של צדיקים ומקובלים בדור, ובפרט היה מקושר בעבותות אהבה אל האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא.

עם גידול הקהילה עבר המרכז למבנה מורחב במרכז ניו-וויליאמסבורג, שם המשיך להנהיג את עדתו והפך לאחד מחשובי האדמו"רים בעיר.

בשנה וחצי האחרונות חלה לדאבון כל לב במחלה הקשה, לצד סיבוכים רפואיים נוספים. קבלת היסורים באהבה ובמסירות נפש להמשך עבודת הקודש היתה לפלא, והוא זכה לצלילות הדעת עד לרגעיו האחרונים ממש, עד שהשיב את נשמתו ליוצרה.

הותיר אחריו דור ישרים מבורך, בנים וחתנים תלמידי חכמים מופלגים: בנו הבכור: הרה"צ רבי דוד משה הורוויץ, חתן הגה"צ רבי ישראל יוסף קאהן (בנו הבכור של כ"ק האדמו"ר מתולדות אהרן). בנו: הרה"צ רבי יואל הורוויץ, חתן דודו האדמו"ר מסאסוב. בנו: הרה"צ רבי שמואל צבי הורוויץ, חתן הגה"צ רבי ישראל שנעעבאלג אבד"ק טשערנאוויץ בארא פארק. חתנו: הרה"צ רבי בערל רוזנבוים, בן האדמו"ר ממאשלוי. חתנו: הרה"צ רבי יוחנן האגער, בן האדמו"ר מוויזניץ בורו פארק. ועוד בת שעודנה בבית ושלא זכה ללוותה לחופה.

מלבד חסידיו ומעריציו, הותיר אחריו את חמיו האדמו"ר מקרעטשניף, את אמו הרבנית שתחי', ואת אחיו ואחיותיו החשובים: האדמו"ר מספינקא מאנסי, הרה"צ ר' זלמן לייב הורוויץ, האדמו"ר מזאבליטוב, והגה"צ ר' יואל הורוויץ, לצד אחיותיו הרבניות הנשואות לאדמו"רים ורבנים חשובים.

מסע ההלוויה תצא הבוקר (שעון ארה"ב) בשעה 10:00 מהיכל בית מדרשו בווילאמסבורג, אל עבר בית החיים בניו ג'רזי, שם ייטמן סמוך ונראה לאוהל זקינו הגדול זי"ע.

וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'.