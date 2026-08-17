קהילת מונסי ליוותה אתמול (יום ראשון) בהמוניה למנוחת עולמים את הגאון רבי אברהם יצחק זורובל זצ"ל, שנודע כאחד ממומחי הכשרות המובילים בעולם בתחום הרכיבים והמכשור התעשייתי. המנוח זצ"ל, מחבר הספר המוכר 'מידי דאכילה', הלך לעולמו בשבוע שעבר בהיותו בן שבעים ושש, לאחר שנאבק בגבורה עם מחלה קשה.

הרב זורובל זצ"ל, בנו של הרה"ח רבי יוסף אליעזר זורובל ז"ל, החל את דרכו המקצועית בעולם הכשרות לפני כחמישה עשורים במערכת הכשרות של קהל 'עדת ישורון' שבוושינגטון הייטס. עם השנים התרחב תחום פעילותו והוא שימש בארגוני כשרות מרכזיים, ביניהם העדה החרדית, OK ו-OU.

במהלך עשרות שנות עבודתו, ביקר המנוח זצ"ל בכל חמישים מדינות ארצות הברית ובעשרות ארצות נוספות ברחבי תבל, כשהוא בודק ומפקח על מפעלי מזון ורכיבים מורכבים. מומחיותו הייחודית הפכה אותו לכתובת מובילה לשאלות מסובכות בתחום הכשרות, אליה פנו ארגוני כשרות רבים וחברות מזון בינלאומיות.

בשנים האחרונות התמודד בגבורה רבה עם מחלתו הקשה, עד שבמוצאי שבת האחרונה השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה.

הלוויה יצאה ביום ראשון בשעות הבוקר מבית המדרש 'זכרון יצחק' שבמונסי, ומשם המשיכה לבית העלמין בלונג איילנד, שם נטמן לבסוף.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.