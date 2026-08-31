החשודים בשוד והשרשרת שנגנבה ( צילום: משטרת וינה, משרד הפנים האוסטרי )

המשטרה באוסטריה מנהלת מצוד בינלאומי אחר שני גברים שביצעו שוד במוזיאון לאמנויות שימושיות בווינה. השניים רכשו כרטיס כניסה רגיל לתערוכה, ולאחר מכן ניפצו ויטרינת זכוכית וגנבו שרשרת פלטינה יקרת ערך המעוטרת ביותר מ-600 יהלומים. שווי השרשרת מוערך ביותר מ-4 מיליון דולר.

האירוע התרחש ביום חמישי בשעות אחר הצהריים. השודדים פעלו במהירות רבה ובדיוק. לפי הודעת המשטרה, אחד מהם נשא ככל הנראה כלי נשק אמיתי. לאחר שהשתלטו על השרשרת, הם ברחו לכיוון פארק העיר הממוקם מדרום למוזיאון. מדובר בחפץ היסטורי נדיר במיוחד. השרשרת עוצבה על ידי בית התכשיטים המפורסם ואן קליף וארפלס עבור משפחת המלוכה המצרית לשעבר. המלכה נזלי ענדה אותה בשנת 1939 במסגרת טקס נישואי בתה פאוזיה לשאה לעתיד של איראן, מוחמד רזא פהלווי. 673 היהלומים המעטרים את השרשרת שוקלים למעלה מ-200 קראט. בית התכשיטים מתאר את היצירה כ"ניצחון של תכשיטים לבנים".

השרשרת שנגנבה ( צילום: משרד הפנים האוסטרי )

השרשרת הוצגה כחלק מתערוכה מיוחדת המוקדשת לתכשיטי ואן קליף וארפלס, שהייתה אמורה להימשך במוזיאון עד חודש ספטמבר. כאשר השרשרת נמכרה במכירה פומבית לפני כעשור, שוויה הוערך בטווח שבין 3.6 ל-4.6 מיליון דולר.

לילי הולין, מנכ"לית המוזיאון, מסרה כי "גניבת תכשיט יקר ערך זה פגעה בנו קשות". היא הבהירה כי המוזיאון הכין תוכנית אבטחה מיוחדת לתערוכה בשיתוף פעולה עם ואן קליף וארפלס. לדבריה, "סוגיות אבטחה נלקחו ברצינות רבה וכל אמצעי האבטחה הוכנו בקפידה".

אחד החשודים בשוד ( צילום: משטרת וינה )

הולין הוסיפה כי צוות המוזיאון הגיב ברוגע ופעל על פי הנהלים שנקבעו מראש כאשר התרחשה "התקרית החמושה". היא ציינה כי אף אדם לא נפגע במהלך האירוע. לדבריה, המוזיאון בחן ביסודיות את אמצעי האבטחה לקראת התערוכה, "במיוחד לאור התקריות במוזיאונים גדולים בשנים האחרונות".

משטרת וינה פרסמה תמונות של שני החשודים, שפניהם לא היו מכוסות, כפי שצולמו במצלמות האבטחה. המשטרה פונה לציבור בבקשה למסור כל מידע שעשוי לסייע באיתור השודדים. יחידות כלבני משטרה נפרסו ברחבי וינה ובמחוז אוסטריה תחתית. במקביל, מומחים לזיהוי פלילי עוסקים בניתוח ראיות וצילומי מצלמות האבטחה.