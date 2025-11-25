כאילו לא הספיק להם הביזיונות שעוברת ממשלתם תחת מקרון, השבוע התרחש אירוע דרמטי שפגע בלבו של כל צרפתי | שוד התכשיטים הגדול ביותר במאה האחרון התרחש ביום ראשון במוזיאון הלובר, אתר התרבות היוקרתי והמתוייר ביותר בעולם | כתר, עגילים, תכשיטים וכלים מכלים שונים, כולם עשויי זהב מצופי אבנים טובות ויהלומים נגנבו מגלריית 'אפולון' היוקרתית והמפוארת ביותר בלובר | 88 מיליון יורו התעופפו להם תוך 3:58 דקות - וגם הכבוד והיוקרה ההיסטורית של האימפריה הצרפתית (מגזין בבלי)
פריצת דרך היסטורית במעבדה בבייג’ין: לראשונה גודלו גבישי יהלום משושה באיכות גבוהה ובגודל מאקרוסקופי, חומר נדיר שנתגלה עד כה רק במטאוריטים | הממצאים פותחים את הדלת לדור חדש של חומרים סופר-קשים וליישומים מתקדמים בתעשייה ובאלקטרוניקה (טכנולוגיה)