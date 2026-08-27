נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי פרסם ברשת החברתית X את מכתב הברכה שהגיע אליו מראש הממשלה בנימין נתניהו לרגל חגיגות יום העצמאות ה-35 של אוקראינה. הפרסום חשף את תוכן המכתב הדיפלומטי ואת המסרים שהועברו בין ירושלים לקייב.

זלנסקי כתב בפרסומו: "קיבלתי ברכות חמות עבור העם באוקראינה מראש הממשלה נתניהו. המדינות שלנו חולקות קשרים עמוקים – בין העמים שלנו בראש ובראשונה, אך גם בכלכלה, בתרבות ובתחומים נוספים. לכן טוב לשמוע על רצונה של ישראל לחזק את הקשרים הקיימים הללו".

במכתב הרשמי שנשלח ב-24 באוגוסט 2026, כתב ראש הממשלה: "אני מעביר את ברכותיי החמות ביותר לך ולעם באוקראינה לרגל יום העצמאות ה-35 שלכם. במהלך שלושת העשורים וחצי האחרונים, העם האוקראיני השיג הרבה בבניית אומה חזקה ועצמאית, לעיתים קרובות מול אתגרים עמוקים".

ראש הממשלה הדגיש את המשמעות המיוחדת של יום העצמאות בתקופה הנוכחית, כאשר אוקראינה נמצאת בעיצומה של מלחמה. "כיום, כאשר אוקראינה ממשיכה להגן על ביטחונה הלאומי, לציון דרך זה יש משמעות עמוקה עוד יותר, של אחדות לאומית, אומץ ועמידות", ציין במכתבו.

נתניהו הקדיש חלק מרכזי במכתב לאיום האיראני המשותף לשתי המדינות. "שתי המדינות שלנו עומדות בפני איום משותף מצד איראן, שפעילויותיה המערערות את היציבות מסכנות את הביטחון הרחק מעבר למזרח התיכון", כתב. "ישראל נשארת מחויבת להתמודד עם איום זה ולדחוף לביטחון ויציבות באזורנו וברמה הבינלאומית".

התייחסות זו משקפת את החשש הישראלי מהשפעת טהרן מחוץ למזרח התיכון. איראן מספקת לרוסיה אמצעי לחימה מתקדמים המשמשים במלחמה באוקראינה, מה שהופך את האיום האיראני לרלוונטי גם עבור קייב.

ראש הממשלה הדגיש את הקשרים ההיסטוריים המיוחדים בין המדינות. "ישראל ואוקראינה חולקות קשרים היסטוריים עמוקים. אני מצפה להמשך עבודתנו המשותפת כדי לחזק את הקשרים הללו ולקרב את האומות שלנו עוד יותר", נכתב במכתב.

נתניהו הוסיף: "ביום מיוחד זה, אני מאחל לך ולעם באוקראינה ביטחון ושגשוג, ומעל לכל, עתיד של חופש ושלום מתמשך".

בסיום המכתב הרשמי, הוסיף ראש הממשלה משפט אישי בכתב ידו בעט כחול: "נהניתי לפגוש אותך, אומנם בקצרה, בוושינגטון". המשפט האישי מעיד על מפגש שהתקיים בין השניים בבירת ארצות הברית.

זלנסכי הגיב לברכות בציינו כי "אנו בונים על עבודה פוריה יחד כדי להביא ליותר ביטחון". התגובה משקפת את הרצון האוקראיני לחזק את הקשרים עם ישראל בתקופה שבה המדינה ממשיכה להתמודד עם המלחמה.