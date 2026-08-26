צבא מצרים - צילום: הדובר הצבאי הרשמי של הכוחות המזוינים צבא מצרים | צילום: צילום: הדובר הצבאי הרשמי של הכוחות המזוינים 10 10 0:00 / 2:38

לכאורה, מדובר בכוח צבאי מרשים ביותר: אלפי כלי רכב משוריינים כבדים הפרוסים לאורך הגבולות, תשתיות מתקדמות בחצי האי סיני ומערך שריון נרחב המבטיח את מעמדה של קהיר כמעצמה אזורית.

ברם, בתקופה שבה רחפן בעלות נמוכה מסוגל להשמיד טנק יקר ערך תוך רגעים ספורים, התמונה הכוללת משתנה לחלוטין. המצרים ממשיכים לאמץ תפיסה מסורתית של "מסה קריטית" - כוח שריון נרחב שנועד להרתיע איומים בגבולות מול לוב וסודאן, לשמר את מעמדה האזורי של המדינה ולשלוט בנכס אסטרטגי חיוני כגון תעלת סואץ. היכולת לייצור מקומי תומכת בגישה זו: הרכבה ושדרוג של חלקים נרחבים מטנקי האברמס במפעל 200 הצבאי, עצמאות לוגיסטית המפחיתה תלות מוחלטת באספקה אמריקאית בעת משבר, והקמת תשתיות רחבות היקף בחצי האי סיני. ציר קהיר-אנקרה: בונקרים סודיים מתחת לאף של צה"ל יהודה גליקמן | 20.08.26 נתניהו מתריע מפני איום הרחפנים ישראל לוי | 23.08.26 גם לאחר עשרות שנים של יחסי שלום יציבים עם ישראל, מערכת הביטחון הישראלית ממשיכה לעקוב מקרוב אחר התפתחויות אלו בשטח. תצלומי לוויין חושפים בונקרים חצובים בהרים, מסלולי המראה מוארכים למטוסי קרב, מערכות הגנה אווירית סיניות מתקדמות וכוחות המונים עשרות אלפי חיילים.

תצוגת יום העצמאות של אוקראינה - צילום: משרד ההגנה של אוקראינה תצוגת יום העצמאות של אוקראינה | צילום: צילום: משרד ההגנה של אוקראינה 10 10 0:00 / 0:22

ישראל מול הכוח המצרי: איכות מול כמות

ישראל מעולם לא ביקשה להתחרות במספרים גרידא. הדוקטרינה הביטחונית הישראלית מושתתת באופן עקבי על יתרון איכותי צבאי - עליונות אווירית ושליטה מלאה במרחב, מודיעין מדויק בזמן אמת, מערכות תקשורת מבוזרות לניהול לוחמה רשתית, והגנה אקטיבית מתקדמת כמו מערכת "מעיל רוח" ההופכת את הכוח הכמותי של היריב לפחות משמעותי.

בתרחיש תיאורטי של עימות ישיר, חיל האוויר הישראלי ומערכות התקיפה המדויקות אמורים לאזן את היתרון המספרי.

עם זאת, עצם קיומו של צי שריון כה נרחב מחייב את ישראל לשמור על רמת מוכנות גבוהה ולעקוב אחר כל שינוי בתשתיות סיני. מטוסי התדלוק המתקדמים מדגם KC-46 "גדעון" שהגיעו לארץ בחודשים האחרונים מרחיבים באופן דרמטי את מעטפת המבצעים של צה"ל ומאפשרים למטוסי הקרב לשהות באוויר שעות ארוכות ובמרחקים נרחבים.

לקחים ממלחמת אוקראינה: כאשר הרחפן משנה את המשוואה

המלחמה בין רוסיה לאוקראינה חשפה חולשה מבנית עמוקה בכוחות שריון מסורתיים. רחפני FPV וחימוש מתאבד הוכיחו יכולת להשמיד טנקים מתקדמים באמצעות פגיעה בנקודות חולשה - הגג או תא המנוע. שיירות לוגיסטיות, שטחי כינוס ומובילי טנקים הופכים למטרות פגיעות הרבה לפני שהשריון מגיע לקו המגע.

המשמעות עבור מצרים ברורה: צי של אלפי טנקים עלול להישחק במהירות רבה אם אינו מוגן במטריית הגנה אווירית רב-שכבתית, לוחמה אלקטרונית מתקדמת ומערכות יירוט רחפנים. שריון עבה בלבד כבר אינו מספיק בשדה קרב שקוף לחלוטין מבחינה מודיעינית. מצרים מודעת לשינוי ומנסה לגוון את רכש האמצעים שלה, אך הפער מול מדינות שמפתחות מערכות הגנה בלייזר, יירוט אוטומטי ולוחמה מבוססת רשת נותר משמעותי.

לוחמים אוקראינים עם רחפן בקרב ( צילום: צבא אוקראינה )

יתרון נייר או איום ממשי?

היתרון המצרי בכמות הטנקים הוא במידה רבה יתרון על הנייר - אלא אם כן הוא מגובה בהגנה אווירית ואלקטרונית חסרת תקדים. המסה עדיין מעניקה הרתעה קונבנציונלית ומעמד אזורי, אך בשדה הקרב המודרני היא פגיעה באופן מתמיד.

עבור ישראל, התמונה ברורה: אין צורך להיכנס למרוץ חימוש כמותי. היתרון הטכנולוגי, העליונות האווירית והיכולת לפגוע בעומק נשארים הכלי המרכזי. עם זאת, המעקב אחר ההתעצמות המצרית בסיני יימשך - שכן גם בעידן הרחפנים, אלפי טנקים אינם דבר שניתן להתעלם ממנו.