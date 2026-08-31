אירוע מדאיג התרחש אמש במרכז הארץ, כאשר קטין בן 10 תושב פתח תקווה נעלם מביתו במשך שעות ארוכות. מאות תושבים יצאו לחפש אחריו יחד עם כוחות המשטרה, עד שבסופו של דבר אותר הילד בבני ברק בליוויו של בחור בן 20 תושב ירושלים.

במשטרה נפתחה חקירה בחשד לחטיפה, והבחור החשוד נעצר והובא לחקירה בתחנת פתח תקווה.

מדובר בפרשה חריגה שהסתיימה בשעות הלילה, כאשר הקטין שב לביתו בשלום. בהודעת המשטרה נמסר: "שוטרי תחנת פתח תקווה ממחוז מרכז פתחו הלילה בחיפושים בעקבול דיווח בדבר ילד כבן 10 תושב העיר שנעדר משעות הערב. שוטרי התחנה ביצעו סריקות נרחבות וכן פעולות רבות הכוללות שימוש באמצעים טכנולוגיים".

עוד צוין כי "במהלך החיפושים הנרחבים ובהכוונת שוטרי תחנת פתח תקווה, איתרו שוטרי תחנת בני ברק ממחוז ת"א את הקטין יחד עם תושב ירושלים כבן 20 בעיר בני ברק והשניים הובאו לתחנת פתח תקווה. חוקרי התחנה פתחו בחקירת האירוע בכדי לשפוך אור על נסיבות המקרה. בתום חקירתו החשוד נכלא והיום יובא לדיון בבית משפט בהתאם לצרכי החקירה".

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אם הילד פרסמה הודעת תודה לכל המשתתפים בחיפושים וכתבה: "תודה רבה לכולם!!! עם ישראל היפה. אני מעדכנת שאנחנו בתחנה בחקירות, הבחור נעצר בחשד לחטיפה! הוא שיחד את הילד בשרשרת "זהב", קנה לו פיצה, שכנע אותו לנסות לעשן. והם נתפסו בבני ברק בעקבות דיווח. תעירו את עיניהם של הילדים, תשמרו עליהם, אני את השיעור שלי קיבלתי. שוב, תודה לכולם".