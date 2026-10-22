גדולי ישראל קוראים: חובה להגיע לעצרת בבני ברק

ההיערכות במקום העצרת

ביום ראשון הקרוב יתקיים המעמד המרכזי של יהדות התורה לקראת הבחירות - "להקהל ולעמוד על נפשנו" - בראשות גדולי ישראל. העצרת תיפתח בשעה 19:15 בדרך אם המושבות, בגשר הרב לנדא, באזור מתחם הסופרים בבני ברק ובסמוך לקריית הרצוג.

לקראת הגעת הרבבות יתוגברו קווי התחבורה הציבורית מכל הריכוזים החרדיים, וכן שירותי הרכבת לתחנת בני ברק הסמוכה למקום. כביש אם המושבות ייסגר לתנועה במהלך שעות העצרת, והציבור מתבקש להישמע להוראות הסדרנים וכוחות הביטחון במקום.

לקראת המעמד פרסמו גדולי ישראל מכתב מיוחד, שבו הם קוראים לכל החרדים לדבר ה' לראות בהשתתפות בכינוס חובה קדושה. במכתבם מדגישים מרנן ורבנן את חובת ההתייצבות בשעה גורלית זו, לנוכח רדיפת עולם התורה ובני הישיבות ובשל הצורך לפעול לחיזוק רשימת יהדות התורה שסימנה ג'. הגר"ד לנדו על המפלגות החדשות בבלי | 20.10.26 2 "עֵת צָרָה הִיא לְיַעֲקֹב וּמִמֶּנָּה יִוָּשֵׁעַ", נפתח המכתב. "הננו בזה בקריאה לכל החרדים לדבר ה', לראות חובה קדושה להשתתף בכינוס חירום שיתקיים אי"ה בבני ברק ביום ראשון הקרוב, י"ד במרחשוון, להצלתה של תורה לחיזוק רשימת יהדות התורה שסימנה ג', לקראת הבחירות הבעל"ט שיתקיימו ביום ט"ז במרחשוון." במכתבם מוסיפים גדולי ישראל: "בעת צרה זו, כאשר מחרפים את עולם התורה ורודפים את בני התורה, אין אפשרות לעמוד מנגד, אלא חובה להתייצב ולפעול בכל כוחנו למען התורה ולומדיה, על כן חוב גדול להשתתף בכינוס הנ"ל בשעה גורלית זו."

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גדולי ישראל מברכים את המשתתפים: "ובוודאי כל הנוטלים חלק בקידוש שם שמים ובחיזוק התורה ולומדיה, יזכו לסייעתא דשמיא מרובה, לברכה והצלחה, ולרוות נחת דקדושה מבניהם ומבני בניהם, שיגדלו צדיקים ויראי שמים, עוסקים בתורה ובמצוות כל ימיהם".

ממארגני המעמד נמסר כי העצרת מתקיים באישור משטרת ישראל, ויוקצה מתחם מיוחד עבור כלי התקשורת השונים ולנציגי המערכות השונות שיסקרו את האירוע.

בשבועות האחרונים יצאו ראשי הישיבות למסעות חיזוק ברחבי הארץ. השבוע, הגאון רבי דב לנדו והגאון רבי משה הלל הירש יצאו למסע נרחב בצפון הארץ, שכלל שלושה מעמדים מרכזיים בחריש, חיפה ועפולה, בהם השתתפו אלפי בני תורה.