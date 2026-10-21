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בחירות 2025

לייטנר ימסור הצהרה משמעותית הערב • ברקע: פגישה עם נתניהו

יו"ר מפלגת "הציבור החרדי" צפוי להצהיר הערב בשעה 19:00 על עתידו הפוליטי • ברקע: פגישה לילית עם ראש הממשלה, שביקש ממנו לפרוש מהמירוץ

(צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

מוטי לייטנר, יו"ר מפלגת "הציבור החרדי", צפוי למסור הערב (רביעי) בשעה 19:00 הצהרה שהוגדרה על ידי מפלגתו כ"משמעותית". ההצהרה מגיעה על רקע דיווחים לפיהם לייטנר שוקל לסיים את מועמדותו לכנסת, בצל סקרים שאינם מעבירים את מפלגתו את אחוז החסימה.

אמש, שלישי, התקיימה פגישה בין ראש הממשלה לבין לייטנר. הפגישה, שהתקיימה לאחר חצות בפתח תקווה, נערכה ביוזמת לשכת ראש הממשלה. במהלכה ביקש נתניהו מלייטנר ומממפלגתו להסיר את מועמדותם, במטרה למנוע אובדן קולות בגוש הימין.

אולם לייטנר לא מיהר להיענות לבקשה. לדבריו, אין מקום לדון בצעדים מעשיים לפרישה כל עוד המפלגות החרדיות מסרבות להתחייב שיתמכו במהלכים ובסדרת הרפורמות שנתניהו הבטיח לקדם עבור הציבור החרדי.

"נתניהו ביקש ממני אמש לפרוש. הבהרתי לו שאין סיבה לדון על צעדים אופרטיביים כאשר המפלגות החרדיות מסרבות להתחייב כי יתמכו במהלכים וברפורמות אותם הבטיח נתניהו לקדם עבור הציבור החרדי", מסר לייטנר.

מדבריו עולה כי בשלב זה הוא אינו שולל פרישה, אך מקשר את הדיון בנושא להתחייבויות פוליטיות מצד המפלגות החרדיות. כך, האפשרות לפרישה נותרת על הפרק, גם אם טרם התקבלה החלטה סופית.

כעת נותר לראות האם המאמצים שמוביל ראש הממשלה יובילו לפרישות נוספות מהמירוץ, והאם יימצא מתווה שיאפשר ללייטנר ולמפלגתו להסיר את מועמדותם תוך קבלת התחייבויות מהמפלגות החרדיות.

בנימין נתניהוהציבור החרדיבחירות לכנסתמוטי לייטנר

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