לייטנר לנתניהו: לא אפרוש בלי התחייבות לרפורמות

ראש הממשלה בנימין נתניהו ממשיך במאמציו למנוע בזבוז קולות בגוש הימין, כאשר שישה ימים בלבד נותרו עד לבחירות. במסגרת זו הוא פועל לשכנע מפלגות קטנות שאינן צפויות לעבור את אחוז החסימה להסיר את מועמדותן.

אמש (שלישי) התקיימה פגישה בין נתניהו לבין מוטי לייטנר, יו"ר מפלגת 'הציבור החרדי'. המפגש, שנערך לאחר חצות בפתח תקווה ביוזמת לשכת ראש הממשלה, התמקד בבקשה להסיר את מועמדות המפלגה מהמרוץ.

במהלך השיחה ניסה נתניהו לשכנע את לייטנר לפרוש, במטרה למנוע אובדן קולות בגוש הימין. אולם לייטנר לא מיהר להיענות לבקשה, והציב תנאי מקדים לכל דיון בנושא.

"נתניהו ביקש ממני אמש לפרוש. הבהרתי לו שאין סיבה לדון על צעדים אופרטיביים כאשר המפלגות החרדיות מסרבות להתחייב כי יתמכו במהלכים וברפורמות אותם הבטיח נתניהו לקדם עבור הציבור החרדי", מסר לייטנר.

מדבריו עולה כי הוא אינו שולל פרישה באופן מוחלט, אך קושר את הדיון בנושא להתחייבויות פוליטיות ברורות מצד המפלגות החרדיות. לייטנר מבקש להבטיח שהרפורמות שנתניהו הבטיח לקדם עבור הציבור החרדי אכן יזכו לתמיכה של המפלגות החרדיות בכנסת הבאה.

כך נותרת האפשרות לפרישה על הפרק, גם אם טרם התקבלה החלטה מעשית. נותר לראות האם המאמצים שמוביל ראש הממשלה יובילו לפרישות נוספות, והאם יימצא מתווה שיאפשר ללייטנר ולמפלגתו להסיר את מועמדותם תוך קבלת ההתחייבויות שהם דורשים.