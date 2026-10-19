שבוע לפני הבחירות, בחוג בית סגור שהתקיים באלעד, הציג ח"כ יעקב טסלר מיהדות התורה את האסטרטגיה הפוליטית של המפלגות החרדיות ואת השאיפה המרכזית שלהן במערכת הפוליטית.

"אם הימין יכול להקים ממשלה בלעדינו, הוא יקים בלעדינו. ומהצד השני, גם יקים בלעדינו", אמר טסלר בפני המשתתפים בחוג הבית. בהמשך הבהיר את היעד המרכזי: "שנגיע למצב שאף אחד לא יכול להקים ממשלה בלעדינו".

בהמשך דבריו נגע טסלר במאבק של הנציגות החרדית בכנסת סביב סוגיית הגיוס והזהות היהודית. לדבריו, הסנקציות והצעדים כלפי הציבור החרדי ולומדי התורה מורגשים בשטח באופן ממשי.

"בראש ובראשונה, כשאנחנו נמצאים במקום הזה, זה לשמר ולהילחם על כל הדברים", ציין טסלר. הוא הבהיר כי המאבק אינו נוגע רק לצרכים התקציביים של הציבור החרדי, אלא גם לשמירה על מעמדם של מוסדות הדת ועל צביונה היהודי של המדינה.

טסלר התייחס גם לחשיבות הרבנות, המקוואות ושירותי הנישואין, והזהיר מפני מהלכים שלדבריו עלולים לפגוע בזהות היהודית. הוא הזכיר בהקשר זה את הביטוי "מדינה יהודית ליברלית", שלטענתו מבטא את הכיוון שאליו מבקשים גורמים אחרים להוביל את המדינה.