שבוע לפני הבחירות, בחוג בית סגור שהתקיים באלעד, הציג ח"כ יעקב טסלר מיהדות התורה את האסטרטגיה הפוליטית של המפלגות החרדיות ואת השאיפה המרכזית שלהן במערכת הפוליטית.
"אם הימין יכול להקים ממשלה בלעדינו, הוא יקים בלעדינו. ומהצד השני, גם יקים בלעדינו", אמר טסלר בפני המשתתפים בחוג הבית. בהמשך הבהיר את היעד המרכזי: "שנגיע למצב שאף אחד לא יכול להקים ממשלה בלעדינו".
בהמשך דבריו נגע טסלר במאבק של הנציגות החרדית בכנסת סביב סוגיית הגיוס והזהות היהודית. לדבריו, הסנקציות והצעדים כלפי הציבור החרדי ולומדי התורה מורגשים בשטח באופן ממשי.
"בראש ובראשונה, כשאנחנו נמצאים במקום הזה, זה לשמר ולהילחם על כל הדברים", ציין טסלר. הוא הבהיר כי המאבק אינו נוגע רק לצרכים התקציביים של הציבור החרדי, אלא גם לשמירה על מעמדם של מוסדות הדת ועל צביונה היהודי של המדינה.
טסלר התייחס גם לחשיבות הרבנות, המקוואות ושירותי הנישואין, והזהיר מפני מהלכים שלדבריו עלולים לפגוע בזהות היהודית. הוא הזכיר בהקשר זה את הביטוי "מדינה יהודית ליברלית", שלטענתו מבטא את הכיוון שאליו מבקשים גורמים אחרים להוביל את המדינה.
השפעת פקיעת ההסדר על משפחות חרדיות
במהלך המפגש הרחיב טסלר על הקושי שנוצר בנושא סבסוד המעונות בעקבות פקיעת ההסדר הקשור לסוגיית הגיוס. לדבריו, משפחות חרדיות שנעזרו בהטבות נתקלו בקשיים לאחר שינוי המצב המשפטי, בין היתר בשל הדרישות והמסמכים שנדרשו להציג כדי להמשיך לקבל את הסבסוד.
טסלר הסביר כי כל עוד ההסדר היה בתוקף, תלמידי ישיבות שתורתם אומנותם יכלו ליהנות מהסדרים מסוימים, אולם פקיעתו יצרה מציאות חדשה שהשפיעה גם על זכאותן של משפחות להטבות. "ברגע שהחוק פג, הפירוש של זה שמי שחי במדינת ישראל כמו כל אחד אחר חייב להתגייס", הסביר טסלר, והוסיף כי בעקבות זאת "כל הפריבילגיות וכל הדברים שהעניקו לזה שיושב ולומד, נשללו".
במהלך הדיון עלתה השאלה כיצד ניתן לפתור את הבעיה, וטסלר השיב: "בחקיקה".
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