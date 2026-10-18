נתניהו: אעביר חוק לגיוס 23 אלף חרדים בשלוש שנים

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ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר בריאיון לקראת הבחירות כי ממשלתו מתכננת לקדם חוק שיביא לגיוס 23 אלף חרדים בתוך שלוש שנים וחצי.

בריאיון שנערך אצל בני טיטלבוים בכאן מורשת, תקף נתניהו את מפלגות הימין המתחרות בליכוד והזהיר מפני אובדן קולות בגוש. "אנחנו הבאנו חוק ואני אעביר אותו, על גיוס 23,000 חרדים בשלוש וחצי שנים. הם הביאו 5,000, זו הייתה ההצעה שלהם", מסר נתניהו. כשנשאל מדוע ממשלתו לא הצליחה להעביר את החוק בארבע שנות כהונתה, השיב: "אנחנו כמעט והצלחנו. היה לנו באמת פער בסוף של מנדט אחד. אני מניח שאם נקבל עוד מנדטים, נוכל להעביר את זה הפעם, וזה יהיה באמת תיקון חשוב". נתניהו הבהיר את עמדתו בנוגע לגיוס: "מי שלא הולך להתגייס, או מי שאומר, 'אני, יש לי כבוד לעולם התורה', אבל מי שלא לומד, חייב להתגייס". בהמשך התייחס בחריפות למי שמתנגדים לגיוס באופן מוחלט: "ומי שאומר, 'נתגייס, או נמות ולא נתגייס', שילך לכלא". המרד בגור: "נמאס לנו להיות הסודנים" בבלי | 15.10.26 4 התקפה על המתחרים: "פייק ימין" נתניהו הזהיר מפני פיצול קולות הימין בבחירות, והתייחס בין היתר לאפשרות שמפלגתו של אביגדור וינטר תתמודד. לדבריו, מפלגה כזו עלולה לשרוף קולות או להעביר אותם לגוש היריב. "אם אתה מצביע ימין, תצביע לימין. זה פייק ימין", אמר נתניהו. הוא טען כי גם אם וינטר יעבור את אחוז החסימה, אין בכך ערובה שיתמוך בממשלת ימין, והזכיר את ממשלת בנט שהוקמה בתמיכת רע"ם. ראש הממשלה האשים גם את יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ואת יו"ר מפלגת בנט בשיתוף פעולה בעבר עם מפלגות ערביות. "ליברמן הלך עם האחים המוסלמים פעם אחת, הוא יעשה זאת שוב. בנט, ודאי שעשה את זה, הוא גם יעשה את זה שוב", אמר.

שר הביטחון כ"ץ ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

נתניהו קרא למצביעי הימין לצאת לקלפיות והזהיר מפני מצב שבו מפלגות ימין לא יעברו את אחוז החסימה. הוא הזכיר את הבחירות ב-1992, שבהן, לדבריו, קולות רבים של הימין אבדו בשל מפלגות שלא עברו את אחוז החסימה.

"אם הימין יוצא להצביע, אנחנו מנצחים. צריך להבין, אם הוא לא יוצא להצביע, הם מנצחים", אמר. לקראת סיום הריאיון שב נתניהו לקרוא לציבור הימני להצביע, והציג את הבחירות במונחים של הכרעה בין המחנות: "הבחירות האלה זה או ימין או פלסטין, או ימין או גרעין, ותסלח לי על הביטוי, כי זה באמת מצמרר את זה. זה או ביבי או טיבי".

בנוגע לאירועי האלימות ביהודה ושומרון ולתקיפת דיפלומטים, נתניהו גינה את המעשים אך הדגיש כי הוא מבקש תחילה לברר את העובדות. "תקיפה של דיפלומטים זה דבר שלא בא בחשבון בכלל. תקיפה של אנשים ואלימות של מתפרעים זה דבר שאני לא יכול לקבל", אמר. לדבריו, מדובר בתופעה שאין לה הצדקה, והיא פוגעת גם בתושבי יהודה ושומרון שומרי החוק.

נתניהו הוסיף כי הוא מפעיל את שירות הביטחון הכללי כדי להתמודד עם התופעה, שאותה תיאר ככזו שמעורבים בה בדרך כלל נערים המגיעים מבתים במצוקה.

בנוגע לאיראן, נתניהו אמר כי מערכת הביטחון והדרג המדיני עוקבים אחר האפשרות שאויבי ישראל ינסו לתקוף לפני הבחירות. לדבריו, ישראל פגעה באופן משמעותי ביכולותיהם של איראן, חיזבאללה וחמאס, אך נותרה עבודה להשלים.

נתניהו הצהיר כי ממשלתו תפעל למנוע הקמת מדינה פלסטינית, ותקף את גדי אייזנקוט בטענה כי הקמת ממשלה בראשותו תצריך שיתוף פעולה עם מפלגות ערביות ועם השמאל. "אני אמרתי שאני אקים ממשלת ימין עם כל החברים הקיימים בקואליציה הזאת, ומי שירצה להצטרף על סמך העקרונות שלנו", אמר. לדבריו, העקרונות כוללים התנגדות למדינה פלסטינית, שמירה על ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, מדיניות ביטחונית תקיפה וכלכלה חופשית.