מפנה היסטורי התרחש במוצאי שבת בקהילת ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר: עם סיום סעודה שלישית בבית המדרש ברחוב יוסף זיו, הכריז הגבאי הרה"ח רבי יחזקאל הלפרין בנוכחות ראש הישיבה ובהוראתו כי על חסידי הקהילה להצביע ליהדות התורה המאוחדת. ההכרזה מסמנת שינוי דרך לאחר שנים רבות שבהן נמנעה הקהילה מהצבעה למפלגה.

הגבאי קרא את ההכרזה באידיש בפני חסידי הקהילה שהתאספו לסעודה השלישית, ולאחר מכן הופצה גם בתרגום לעברית. בנוסח ההכרזה נאמר: "בשם רבינו שליט"א – היהדות החרדית בארץ ישראל שרויה במצב קשה, ובמיוחד לומדי התורה. בוודאי לפי ההשקפה היהודית, העצה היא תפילה ותחנונים לפני אדון כל, אך איננו פטורים מההשתדלות, וע"פ דרך רבותינו הקדושים זיע"א אנו משתתפים בבחירות הקרובות ומצביעים ליהדות התורה המאוחדת – ג', והמתאימים לכך, עושים גם השתדלות כפי היכולת להצלחת הרשימה, ולד' הישועה".

ההכרזה מדגישה את המצב הקשה של עולם התורה בארץ ישראל, ומבהירה כי לצד התפילה והתחנונים נדרשת גם השתדלות מעשית. על חסידי הקהילה להצביע ליהדות התורה, ומי שמתאים לכך – לפעול להצלחת הרשימה.

יצוין כי קהילת הגר"ש אלתר הצטרפה לאחרונה ל'חומת תורת ישראל' של שלומי אמונים ואליקים שטארק מבעלזא, יחד עם ויז'ניץ מרכז. המהלך מהווה חלק מהתארגנות רחבה של קהילות חסידיות לקראת הבחירות.

נוסח ההכרזה באידיש: "אין נאמען פון רבינו שליט"א – די יהדות החרדית אין ארץ ישראל איז אין א שווערע לאגע, אין איבער הויפט לומדי תורה. א וודאי לויט די יודישע השקפה, איז די עצה תפילה ותחנונים פארן באשעפער, אבער מ'איז נישט פטור פון השתדלות, אין על פי דרך רבותינו הקדושים זיע"א מיר זענען משתתף אין די בחירות וואס קומט פאהר, מ' וועלט פאר יהדות התורה המאוחדת – ג', אין די פאסיגע טועהן נאך השתדלות כפי היכולת להצלחת הרשימה, ולד' הישועה".