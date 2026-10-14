בחצר הקודש טשערנוביל מתכוננים לסיום חלוקת עיזבון האדמו"ר זצ"ל, שהסתלק לבית עולמו לפני 39 שנים, בחודש חשוון תשמ"ח. האדמו"ר מטשערנוביל הודיע בחול המועד סוכות האחרון על רצונו להשלים את חלוקת ירושת אביו זצ"ל במלואה, עד ליום ההילולא החל בי"ז בחשוון.

לצורך המשימה המורכבת הוזמנו אנשי מקצוע ושמאים מומחים. השמאים החלו במלאכתם להערכת שווי הספרייה העתיקה והנדירה, חפצי הקודש, ונכסי הנדל"ן הרבים הממוקמים בבני ברק ובמבשרת ציון.

האדמו"ר זצ"ל הותיר אחריו את חמשת בניו ממשיכי דרכו: האחים האדמו"רים מטשערנוביל ארץ הקודש, מארצות הברית, מלויעב טשערנוביל, האדמו"ר מטשערנוביל המתגורר באשדוד, וכן הרה"צ רבי יעקב מרדכי טווערסקי אב"ד החסידות באלעד. לצדם, הותיר את שני חתניו הגדולים, האדמו"רים מויז'ניץ ומקרעטשניף ירושלים.

לפני מספר שנים ישבו האחים האדמו"רים יחדיו, וכל אחד העלה עלי כתב את זכרונותיו מפרטי ירושת הקודש שהיו בחזקת אביהם זצ"ל. מאז פטירתו ועד לחודש סיון תשע"ב, אז הסתלקה הרבנית ע"ה לבית עולמה, איש לא העלה על דעתו את רעיון חלוקת הירושה, מתוך כבוד והערכה עמוקה לרבנית הצדקנית מטשערנוביל ע"ה. אולם מאז פטירתה, החלו הבנים לדבר בגלוי בענייני העיזבון.

הינוקא מפרמישלאן בבגדי מלוכה קטנים בבלי | 11.10.26

מעבר לנכסי הדלא מנידי, גולת הכותרת של הירושה היא אוצר הספרים העתיקים והיקרים מפז. בין האוצרות הנדירים שברשימות ניתן למצוא ש"ס קדוש מהרה"ק רבי אהרן מטשערנוביל זצ"ל, וכן ש"ס מדפוס סלאוויטע. עם זאת, גורמים בחצר מדווחים בכאב כי במהלך השנים נעלמו חלק מהספרים היקרים מדפוס ראשון.

דבר אחד חולק מיד לאחר פטירת האדמו"ר זצ"ל: מדף אחד של ספרים, שבו קיבל כל יורש סידור עתיק מירושתו של אביהם.

העיזבון כולל פריטי קודש נדירים ביותר, בהם קיטל מירושת אבותיו הקדושים, כיפה ובגדי קודש ששימשו את האדמו"ר, כתרי ספרי תורה מהודרים וספרי תורה עצמם.