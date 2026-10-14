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שמחה בחצרות

שלושה מעמדי הוד: החלאקה לנין האדמו"ר מויז'ניץ

נכד האדמו"ר מויז'ניץ, בן לחתן האדמו"ר מביאלה ב"ב, זכה לשמחת החלאקה בשלושה מעמדים נפרדים • תיעוד מהמעמדים במעון האדמו"ר, בטיש ביאלה ובכניסה לתלמוד תורה

שמחת החלאקה בחצרות ויז'ניץ וביאלה ב"ב (צילום: באדיבות המצלם, צילום: נתי אמרגי)

שמחה גדולה נחגגה בחצרות ויז'ניץ וביאלה בני ברק עם החלאקה לנין האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א. הינוקא, נכד להרה"צ רבי יעקב מרדכי הגר שליט"א, אב"ד החסידות באלעד, הוא בן לרב מנחם מנדל, חתן האדמו"ר מביאלה בני ברק שליט"א.

השמחה נערכה בשלושה מעמדים נפרדים, כשכל אחד מהם נושא אופי ייחודי משלו. המעמד הראשון התקיים במעון קודשו של הסבא הגדול, האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א, שם גזזו האדמו"רים את מחלפות ראשו של הינוקא. בסיום הגזיזה הסבו המשתתפים לשולחן לחיים.

המעמד השני התקיים במהלך הטיש שערך האדמו"ר מביאלה ב"ב שליט"א לציון יום ההילולא של אביו, בעל 'להבת דוד' זצ"ל. הינוקא נקרא על שמו של הצדיק זצ"ל, והאדמו"ר מביאלה ב"ב גזז שוב את מחלפות ראשו במעמד מרגש.

המעמד השלישי התקיים ביום הולדתו של הילד, כאשר הוכנס ברוב ששון אל תלמוד תורה ויז'ניץ שבקריית ויז'ניץ בבני ברק. במעמד זה השתתפו זקניו הנרגשים, לצד ילדי החמד והצוות הרוחני של תלמוד התורה, שקיבלו את הילד בשמחה רבה.

שמחת החלאקה בחצרות ויז'ניץ וביאלה ב"ב (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת החלאקה בחצרות ויז'ניץ וביאלה ב"ב (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת החלאקה בחצרות ויז'ניץ וביאלה ב"ב (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת החלאקה בחצרות ויז'ניץ וביאלה ב"ב (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת החלאקה בחצרות ויז'ניץ וביאלה ב"ב (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת החלאקה בחצרות ויז'ניץ וביאלה ב"ב (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת החלאקה בחצרות ויז'ניץ וביאלה ב"ב (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת החלאקה בחצרות ויז'ניץ וביאלה ב"ב (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת החלאקה בחצרות ויז'ניץ וביאלה ב"ב (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת החלאקה בחצרות ויז'ניץ וביאלה ב"ב (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת החלאקה בחצרות ויז'ניץ וביאלה ב"ב (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת החלאקה בחצרות ויז'ניץ וביאלה ב"ב (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת החלאקה בחצרות ויז'ניץ וביאלה ב"ב (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת החלאקה בחצרות ויז'ניץ וביאלה ב"ב (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת החלאקה בחצרות ויז'ניץ וביאלה ב"ב (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת החלאקה בחצרות ויז'ניץ וביאלה ב"ב (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת החלאקה בחצרות ויז'ניץ וביאלה ב"ב (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת החלאקה בחצרות ויז'ניץ וביאלה ב"ב (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת החלאקה בחצרות ויז'ניץ וביאלה ב"ב (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת החלאקה בחצרות ויז'ניץ וביאלה ב"ב (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת החלאקה בחצר ביאלה ב"ב (צילום: נתי אמרגי)
שמחת החלאקה בחצר ביאלה ב"ב (צילום: נתי אמרגי)
שמחת החלאקה בחצר ביאלה ב"ב (צילום: נתי אמרגי)
במעמד הכנסת הילד לתלמוד תורה (צילום: באדיבות המצלם)
במעמד הכנסת הילד לתלמוד תורה (צילום: באדיבות המצלם)
במעמד הכנסת הילד לתלמוד תורה (צילום: באדיבות המצלם)
במעמד הכנסת הילד לתלמוד תורה (צילום: באדיבות המצלם)
במעמד הכנסת הילד לתלמוד תורה (צילום: באדיבות המצלם)

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