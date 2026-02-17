שנה לייסוד הקהילה הצעירה של חסידי ויז'ניץ בשומרון, בנו של האדמו"ר, הרה"צ רבי יעקב מרדכי הגר אב"ד החסידות באלעד, הגיע למעמד מיוחד בעמנואל והביא את המסר המרגש מאביו • הרבי הבטיח: "נכונו לכם עתיד מזהיר" • התיעוד המלא מהביקור המרומם (חסידים)
קהילת חסידי ויז'ניץ במונטריאול שבקנדה נפרדת משבוע של התעלות ורוממות, עם סיום ביקורו המיוחד של הגה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, אב"ד החסידות באלעד • שיאו של הביקור - ה'באטע' המרכזי בליל שבת קודש בהשתתפות מאות חסידים, שנמשך עד השעות הקטנות • סיקור ותיעוד (חסידים)
במעמד מרגש ורב רושם התכנסו צמרת העסקונה הויז'ניצאית לחנוך את מעונו החדש של הנגיד ר' שמואל אהרן צויבל בעיר אשדוד | בקביעת המזוזות התכבדו הגה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, אב"ד ויז'ניץ אלעד, והאדמו"ר מפיטסבורג, לצד משב"קים, נבחרי ציבור ואנשי מעשה | במהלך מעמד ה'לחיים', נשא אב"ד אלעד דברים על הצורך באחדות ובתפילה בעת הזו, כשהוא מביע תקווה שבקרוב נזכה כולנו לחנוכת הבית האמיתית בבניין בית המקדש בירושלים הבנויה | צפו בתיעוד (חסידים)
במעמד מיוחד חגגו בחצה"ק ויז'ניץ באלעד חנוכת מקווה טהרה 'קדושת יוסף א"ש', נדבת לבו של המשב"ק הוותיק הרה"ח ר' צבי הערשיל כץ | במעמד השתתפו גדולי רבני החסידות, לצד המשב"קים לבית ויז'ניץ שבאו לכבד את המעמד הנעלה | צפו בתיעוד (חסידים)
שבת התרוממות והתחזקות עברה על בני קהילת ויז'ניץ בעפולה עילית, עם בואו של הגה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, אב"ד ויז'ניץ אלעד, לשבות בעיר | במהלך השבת ערך הרב התוועדויות לפני קהילות החסידים בעיר, והכין את הציבור לקראת הימים הנוראים בדברי חיזוק מיוחדים (חסידים)
אלפי חסידי ויז'ניץ השתתפו בשמחת בר המצווה לחתן המצוות 'משה יהושע הגר', נכד האדמו"ר מויז'ניץ, בשילוב שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר | במעמד ערך חתן המצוות סיום מסכת והאדמו"ר הודיע על נסיעתו הקרובה לגרמניה | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
במלאת שנה לפטירתו בדמי ימיו של העסקן הרב ישראל נח הלוי ויזל ז"ל, הכניסו מכריו ובני משפחתו ספר תורה לעילו נשמתו הטהורה | באירוע הענק השתתפו רבני החסידות, ומשפחת האדמו"ר שבזה הוקירו במעט את העסקן על מעשיו הכבירים למען ממלכת התורה והחסידות כל ימי חייו (חסידים)
בערב ראש חודש סיון התאספו בני האדמו"ר מויז'ניץ, במעונו של אביהם, ואמרו תפילת השל"ה יחד עם קבוצה נבחרת של נגידים | בסיום המעמד עברו הנגידים לפני הגה"צ אב"ד קריית ויז'ניץ, שהעניק לכל אחד תהילים מהודר בכריכת עור, מנחת שי מאביו האדמו"ר מויז'ניץ (חסידים)
המוני תושבי בורו פארק השתתפו אמש במעמד הכנסת ספר תורה שהכניס הנגיד אל היכל ישיבת ויז'ניץ בורו פארק המעטירה המתנוססת לתפארה בעיר | צלם רשמי לא הוזמן לאירוע לאור תקנת הקהילה דשם, לפניכם תיעודים נדירים שנקלטו בעדשת מצלמה נסתרת במקום (חסידים)
בהתרוממות הרוח ובתפילה לשלום האדמו"ר, עברו ימי הפורים על מאות חסידי ויז'ניץ המתגוררים באלעד, כאשר השנה זכו לראשונה להופעתו הכבודה של הגה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, אב"ד החסידות בעיר, לעריכת סדרי הפורים בקרב הקהילות (חסידים)
תיעוד ענק וגלריה מרהיבה מימי השמחה הגדולה בחצה"ק ויז'ניץ | מעמדי קודש לרגל ימי השבע ברכות לכבוד נישואי נכדת האדמו"ר מויז'ניץ, הכלה בת לבנו הגה"צ רבי יעקב מרדכי הגר אב"ד ויז'ניץ אלעד | צפו בתיעוד (חסידים)
רבבות חסידים השתתפו אמש (רביעי) בשמחת בית ויז'ניץ, נישואי נכדת האדמו"ר מויז'ניץ, הכלה בת לבנו הגה"צ רבי יעקב מרדכי הגר אב"ד ויז'ניץ אלעד | להתרגשותם של החסידים פיאר הרבי את השמחה הגדולה מריישא ועד גמירא | צפו בתיעוד מרהיב מהשמחה הגדולה (חסידים)
לקראת שמחת נישואי בתו למזל טוב, הגיע במהלך השבוע האחרון הגה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, אב"ד ויז'ניץ אלעד, לבתי האדמורי"ם והרבנים להזמינם להשתתף ולקחת חבל בשמחת בית ויז'ניץ, שתתקיים השבוע ביום רביעי בהיכל ביהמ"ד הגדול בקריית ויז'ניץ בני ברק (חסידים)
לקראת שמחת נישואי נכדתו ערך האדמו"ר מויז'ניץ שמחת פארשפיל בשילוב סעודת מלווה מלכה | השמחה נערכה בקריית צאנז בנתניה שם שוהה האדמו"ר בימים אלו למנוחה | האדמו"ר צפוי לחזור למעונו בקריית ויז'ניץ לקראת שמחת החתונה השבוע (חסידים)
הגה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, אב"ד ויז'ניץ אלעד, הגיע לביקור במעונו של דודו האדמו"ר מבעלזא, להזמינו לשמחת נישואי בתו שתתקיים אי"ה בשבוע הבא | האב"ד התקבל ביתרת כבוד והרחיב עם האדמו"ר בנועם שיח שעה ארוכה | צפו בגלריה (חסידים)