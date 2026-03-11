שמחת החלאקה לבנו של הרה"ג ר' אברהם מתתיהו לעמברגר, רב חסידי מאקאווא באלעד וחתן הגאון רבי סיני הלברשטאם, רבה של שיכון ג' בבני ברק • ביום מלאות לו שלוש שנים, הוכנס הילד ברוב חן לתלמוד התורה כמסורת אבות העוברת מדור דור • לאחר מכן עלו ילד החלאקה ואביו למעונם של גדולי ישראל שגזזו ממחלפות ראשו ובירכוהו בחמימות • בהמשך פקדו את ציון זקינו הגה"צ גאב"ד מאקאווא אלעד זצ"ל הטמון באוהל מאקאווא בקריית אתא, ומשם המשיכו למעמד המרגש באתרא קדישא מירון סמוך לציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי • צפו בתיעוד (חסידים)
במעמד צנוע ומרגש תחת גשם זלעפות פקד האדמו"ר מטשארנאביל את ציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, לרגל שמחת החלאקה לנינו, נכד לבנו הרה"צ רבי שמואל משה טווערסקי, אב"ד החסידות, בן לנכדו הרב יהודה ארנסטר, בן הרה"ג ר' יוסף ארנסטר, נכד הגה"צ רבי זאב ארנסטר, אב"ד קריית מאור החיים' בירושלים (חסידים)
ימים ספורים טרם צאתם להרי הקאנטרי לחודשי הקיץ, התאספו כלל ילדי 'תלמוד תורה' פאפא בווילאמסבורג, לשמחת החלאקה לנין האדמו"ר, נכד לבנו הגדול הגה"צ רבי מאיר גרינוואלד, דומ"ץ פאפא | המעמד התקיים באולם חדר האוכל של התלמוד-תורה, בהשתתפות האדמו"ר, שאף נשא אמרות קודש לפני ילדי החמד | צפו בתיעוד המרהיב (חסידים)
במעון קודשו של האדמו"ר מבאבוב 45 נערך מעמד נרגש, כשהאדמו"ר זכה לגזוז שערות ראשו של נינו היניק, בן לנכדו הרב מנדל הורוביץ, חתן הרה"צ רבי חיים ברוך הבלרשטאם חתנו של האדמו"ר | בהמשך, נצפה האדמו"ר לומד עם נכדו את האותיות הקדושות א' ב' וכו' כנהוג | בסיום ערך הרבי טיש לחיים, וזימרו ניגוני תודה להשי"ת על רוב חסדיו (חסידים)
שיכון סערט ויז'ניץ בחיפה נחסם לתנועה בליל ל"ג בעומר עת העלה האדמו"ר שלהבת אש קודש לכבוד התנא האלוקי רשב"י | בסיום המעמד האדיר זכו עשרות ילדי חלאקה לעבור מול פני הקודש, כשהאדמו"ר מרעיף עליהם חיבה אבהית מתוך רגש עז (חסידים)
סגן השר ח"כ משה אבוטבול התקבל בברכה בבתי גדולי ישראל, שהתכבדו בגזיזת השיער לכבוד שמחת החלאקה לנכדו היקר איתמר, בן לחתנו ישראל קשת | וכן דיוק מעמיק האם מותר לפי ההלכה? סקירה מורחבת של דעות הפוסקים השונות בנושא תספורת לקטנים בתקופת האבלות הזו (חרדים)
באתרא קדישא מירון נחוגה שמחת החלאקה לנין האדמו"ר מקרעטשניף י-ם, נכד לבנו המשפיע הגה"צ רבי מאיר איתמר רוזנבוים בעל ה"דרך אמונה" | בסיום המעמד, ערך האדמו"ר תפילת רבים לרפואת גיסו בהיכל ציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי | דוד כהן הצטרף למסע התפילות ומגיש תיעוד מרהיב (חסידים)
עין לא נותרה יבשה, כאשר טוביה נ"י, תינוק יהודי שננטש בתחילת המלחמה באוקראינה, חגג השבוע את חגיגת ה"אפשערניש" - טקס התספורת היהודי המסורתי הנערך לילד יהודי בהגיעו לגיל שלוש, כשהוא מוקף באהבה ותקווה לעתיד טוב יותר | צפו בתיעוד המרגש (חרדים)