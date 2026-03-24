בצל המצב הביטחוני, האדמו"ר מביאלה בני ברק המריא לפולין למסע הקודש של תפילות והתעלות • הרבי שפך שיח בציוני הצדיקים קדושי עליון אבות החסידות • את השבת המרוממת ערך בעיירת פשיסחא איתן מושבו של ה'יהודי הקדוש' • צפו בתיעוד (חסידים)
בשיאו של משתה היין שערך האדמו"ר מביאלה בני ברק, נשא דברים חוצבי להבות נגד הרוחות הזרות: "אין דבר כזה בחור חלש, כל בחור הוא אוצר. החלשים באמת הם אלו שהולכים עם הראש של המזרחי שהם קליפת העמלק בדורנו" • וכן, מקבץ מראות הקודש, מעישון הסיגריה, הריקוד הסוער ועד לזריקת התפוחים לסגולה • הצלם דוד ארזני מגיש גלריה (חסידים)
האדמו"ר מביאלא בני ברק שבת בקרב בני הקהילה בבית המדרש של החסידות בירושלים, לרגל שבת ההילולא של זקנו בעל ה'חלקת יהושע' זי"ע, בעיר שהייתה מקום מושבו של בעל ההילולא | במוצאי שבת ערך האדמו"ר את סעודת ההילולא המרכזית בהיכל בית המדרש, ולאחר מכן פקד את הציון הקדוש במרומי הר הזיתים בירושלים (חסידים)
יום "זאת חנוכה" בחצר הקודש ביאלה בני ברק עמד בסימן התעלות רצופה שהחלה במעמדי החג בבני ברק והסתיימה בתפילה על ציונו של רשב"י | לאחר מעמד ההדלקה והטיש לחיים לרגל חתימת החג אשר שם נשא האדמו"ר דברות קודש על כוחו של יום 'זאת חנוכה' לפעול ישועות מעל דרך הטבע, יצא האדמו"ר בליווי קהל חסידיו לנסיעה מיוחדת לעבר אתרא קדישא מירון, שם העתיר בתפילות לישועת הכלל והפרט (חסידים)
בהיכל ביהמ"ד הגדול בקריית נדבורנה בבני ברק, נחוגה ברוב פאר והדר שמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר, חתן המצוות בן לבנו הרה"ג ר' חיים מרדכי רוזנבוים, חתן האדמו"ר מביאלה בני ברק | במהלך השמחה ערך חתן המצוות 'סיום מסכת' לקורת רוחם של זקניו האדמו"רים | המוני החסידים נהרו לשמחה כשהם לבושים בבגדי שבת, כנהוג בחסידות בימי החנוכה המאירים | את המעמד הנעימו מקהלת נדבורנה המורחבת בליווי הרכב אברכים שניגנו בכינורות, כמסורת החצר בימי החנוכה (חסידים)
סערה בחסידות ביאלה בני ברק: בעקבות הקריאה לעצרת המחאה המרכזית ביום חמישי נגד גזירת הגיוס, פרסם גבאי האדמו"ר הודעה כואבת בשם האדמו"ר, בה תקף את האפליה כלפי בחורים מישיבות שאינן 'עטרת שלמה' – וקרא לתמוה כיצד לא התעוררו כשבחורים אחרים נעצרו? עם זאת, האדמו"ר לא אסר להשתתף, אלא הורה כי הציבור ייטול חלק בעצרת מחאה נפרדת שתיערך ביום שני הקרוב, יחד עם פלגי קנאים נוספים | המכתב המלא (חרדים - חסידים)
בחצר הקודש ביאלה בני ברק, ציינו השנה כ"ח שנים להסתלקותו לשמי מרום של האדמו"ר בעל ה'להבת דוד' זצוק"ל, בצל בנו, ממלא מקומו האדמו"ר מביאלה ב"ב, שערך את השולחן הטהור במרכז החסידות בעיר | בטיש השתתפו האדמו"ר מביאלה רמת אהרן, הרה"צ רבי אהרן שפירא, רב שכונת פרדס כץ, ועוד רבנים רומי מעלה | במהלך הטיש ערך הרבי סיום הש"ס ובהמשך נשא אמרות קודש במשנתו של בעל ההילולא ובדרכו שהותיר מורשה אחריו |לאחר הטיש עברו קהל החסידים לפני האדמו"ר לברכת "לחיים" זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן (חסידים)
לאחר שני ימי חג ראש השנה עמוסים ברוחניות דקדושה, זכו חסידי ביאלה בני ברק להתאסף במוצאי החג סביב שולחנו של הרבי שערך את ה"טיש" המסורתי של נעילת החג, כשהוא מעוטר בבגדי לבן כנהוג | בטיש המרגש שבו החסידים שואבים כוחות לגמר החתימה, נשא הרבי דברי התעוררות וחיזוק, והכין את קהל חסידיו לקראת הימים הנוראים (חסידים)
במלאות חמש עשרה שנים להסתלקותו של אביו האדמו"ר זצ"ל לשמי מרום בערב ראש השנה שנת תש"ע, ערך בנו ממלא מקומו, האדמו"ר מביאלה רמת אהרן את השולחן הטהור בהיכל בית מדרשו בבני ברק, בהשתתפות כלל החסידים והאורחים מחו"ל שהגיעו להסתופף בצילו לימי הדין | בטיש השתתף גם בן דודו, האדמו"ר מביאלה בני ברק | הרבי הרחיב במשנתו של אביו בעל ההילולא ובדרכו שהותיר מורשה אחריו לדורות (חסידים)
דרמה של ממש התרחשה אמש סביב מקום קבורתו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל | במשך שעות ארוכות, התעורר ויכוח סוער בתוך המשפחה לגבי מקום הקבורה המועדף | מקורבים העלו טענה כי האדמו"ר המנוח הביע בחייו את רצונו שלא להיטמן ב'הר הזיתים' | כל הפרטים סביב הדרמה והתערבות האדמו"רים מבני המשפחה (חסידים)
בצל הדאגה למצב בריאותו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט, נחשף תיעוד נדיר של האדמו"ר מזמר בדבקות עליונה את הפיוט "זכרנו לחיים" באחת משמחות נישואי צאצאיו | המשיכו להעתיר לרפואתו השלימה בתוך שאר חולי ישראל (חסידים)
האדמו"ר מביאלה בני ברק, ששהה לימי מנוחה בעיירת פשיסחא שבפולין בבניין ההכנסת אורחים 'ביאלה הויף', המשיך משם את מסעו אל ארה"ב, אולם שם קטע את ביקורו וחזר ארצה בשל מצבו הקשה של גיסו, האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט | צפו בתיעוד מימי מנוחתו של האדמו"ר בפולין (חסידים)
בהיכל בית מדרשו ברחוב ירושלים, קונן האדמו"ר מביאלה בני ברק יחד עם חסידיו על חורבן בית המקדש, תוך שהאדמו"ר אומר את הפיוטים בקול אדיר וחזק שעורר את הקהל לתשובה ולפשפש במעשים לקראת ביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן (חסידים)
האדמו"ר מביאלה בני ברק בראשות קהל חסידיו שבתו בסמוך לכותל המערבי בירושלים, כמנהג קודשו של האדמו"ר בעל ה"להבת דוד" זצ"ל, במהלך שבת פרשת פנחס. התפילות התקיימו ברחבת הכותל, מתוך תחושת קודש עילאית, והטישים בהיכל ישיבת 'פורת יוסף' (חסידים)
בהיכל ביהמ"ד ביאלה בני ברק, נחוגה שמחת הבר מצווה לנכד האדמו"ר מביאלה ב"ב, בן לחתנו הרב מנחם שלמה טויב בן אב"ד קאלוב ביתר הרה"צ ר' אליעזר צבי טויב, בנו של האדמו"ר מקאלוב וחתנו של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק | בשמחה השתתפו אדמו"רים רבנים וקהל החסידים שבאו לשוש ולשמוח בשמחת בית צדיקים (חסידים)
בקול רינה והמון חוגג, בראשות האדמו"ר מביאלה ב"ב, נחגג מעמד הכנסת ספר תורה בקהילת ביאלה ב"ב בביתר עילית, נדבת ליבו הטוב של הר"ר יהודה ברגר, מחשובי בני הקהילה | לכבוד המאורע הופיע האדמו"ר בהדרו במיוחד מב"ב, בתחילה כתב אותיות אחרונות, ובהמשך פיאר את המעמד החל מהתהלוכה ברחובה של עיר עד בואכה בית המדרש, שם המשיך בריקודין קדישין עד הכנסת הספר להיכל | בסיום המעמד ערך הרבי טיש לחיים, ונשא אמרות קודש (חסידים)
כלל חסידי ביאלה בני ברק, שהו בחג השבועות בצילו של האדמו"ר, שניהל את השולחנות הטהורים והתפילות ביד רמה בהיכל בית מדרשו הגדול | בצאת החג ערך הרבי טיש נעילת החג, במהלכה עורר את הקהל לאהבה את השי"ת ולעבדו בלב שלם (חסידים)
האדמו"ר מביאלה בני ברק חילק את ימי הפורים בין שני הערים, כאשר את המגילה קרא בבני ברק לפני כל חסידיו, וביום ראשון התאספו שוב כל החסידים לטיש המרכזי בירושלים | במהלך הטיש עישן האדמו"ר סיגר יקר שקיבל מאחד מחסידיו במתנה (חסידים)
לרגל סיום ימי השובבי"ם שבת האדמו"ר מביאלה ב"ב, בקרב בני קהילתו בעיה"ק ירושלים | בליל שישי ערך הרבי סעודת הילולא לרגל הילולת זקינו האדמו"ר הרה"ק בעל ה'חלקת יהושע' מביאלה זי"ע | בסיום הסעודה התקיים מעמד 'סיום כתיבת ספר תורה' אשר יוכנס ברוב פאר והדר לבניין הכנסת אורחים בפולין | צפו בתיעוד (חסידים)
בחצות הלילה, נחוגה שמחת הבר מצווה לנכדם המשותף של האדמו"רים ממחנובקא בעלזא וביאלה ב"ב | במהלך השמחה עלו ובאו אדמו"רים ורבנים לאחל מזל טוב לסבים הדגולים | חתן המצוות אמר את הפשעטיל כנהוג, ואחר כך זכה לריקוד נלהב עם זקניו האדמו"רים - עם כל אחד מהם לחוד | ותרב השמחה עד מאוד (חסידים)