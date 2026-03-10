ביקור הוד ורב רושם ערך אמש האדמו"ר מטשערנוביל במעונו של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בשכונת 'מאה שערים' בירושלים |החסידים מציינים כי הביקור האחרון בין שני האדמו"רים נערך לפני כ-28 שנים | במהלך הביקור הרחיבו האדמו"רים בנועם שיח כשהם מעלים זיכרונות הוד משנות קדם | בסיום הביקור נפרדו האדמו"רים לשלום מתוך ברכות לרוב (חסידים)
בבית המדרש הגדול של חסידות 'תולדות אהרן' בשכונת 'מאה שערים' בירושלים התקיימה אמש שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מתולדות אהרן, הכלה, בת לחתנו האדמו"ר מקרעטשניף טשערנאוויץ, בן האדמו"ר מקרעטשניף קרית גת זצ"ל, עם החתן נכד הגה"צ גאב"ד מאקאווא, בן לבנו הרה"ג רבי יואל יצחק למברגר, חתן הרה"צ רבי יהושע רובין אב"ד טאמאשוב ב"ב | שוקי לרר מגיש תיעוד (חסידים)
בעוד בחורי ישיבת טשארנוביל שקועים בעמלה של תורה ולימוד שעות רצופות בעיצומם של ימי השובב"ים הקדושים, נרשמה הפתעה של ממש בהיכל, בעיצומו של סדר הלימוד, נכנס האדמו"ר מטשארנוביל לביקור פתע בהיכל הישיבה | האדמו"ר סייר זמן רב בין ספסלי הישיבה, עצר ליד הבחורים השקודים והקשיב לקול התורה העולה מן ההיכל תוך שהוא מביע קורת רוחו המרובה (חסידים - עולם הישיבות)
"קול שוועתם": עצרת הרבבות נגד חוק הגיוס נדחתה ליום ה'ניטל' לאחר הכרעת האדמו"רים מטשרנוביל ורחמסטריווקא | מפגן הכוח האדיר של עולם התורה יתקיים ביום שלישי הקרוב | גלריה נדירה של עשרות גדולי ישראל מכל העדות והחוגים צפויה להשתתף בעצרת • וגם: שלטי התעמולה חוזרים לרחוב החרדי לאחר 60 שנה – "איפה יוסל'ה?" (חרדים)
קהל מכובד ונעלה השתתפו בשמחת בר המצווה לנינו של האדמו"ר משאץ, חתן המצוות נכד לבנו הרה"צ רבי שלום אלעזר מאסקאוויטש, בן לחתנו הרב יעקב ישראל רייכמן, ונכד להרב חיים דוד רייכמן מלונדון הבירה | בראש המשתתפים פיאר את השמחה האדמו"ר מטשערנוביל (חסידים)
בחצה"ק טשארנאביל אשדוד ציינו ל"ח שנים להסתלקותו של האדמו"ר בעל ה'צור צדיק' זצ"ל | בצאת השבת נערך מעמד כבוד התורה לאברכי הכולל שעמלו ללא ליאות על התורה והעבודה | למחרת, פקד האדמו"ר את ציון אביו זצ"ל בבית העלמין בבני ברק | צפו בתיעוד (חסידים)
האדמו"ר מטשערנוביל פקד הבוקר את ציון אביו זצ"ל, לרגל יום ההילולא החל ביום שבת קודש | האדמו"ר, שכידוע מתרחק מאור הזרקורים של המצלמות, נלכד בעדשת מצלמתו של הצלם שוקי לרר | פרחי החסידים שהבחינו בעבודתו של הצלם מאחורי החומות, מיהרו לשלוף מכיסיהם את פנסי הלייזר, והבהיקו אותם כלפיו למען יחדל ממלאכתו, אולם, על אף פנסי הלייזר רבי העוצמה, הצליח הצלם להגיש לפניכם תיעוד מרהיב מתפילתו של האדמו"ר, שמקומו גודר מבעוד מועד ע"י החסידים למען יעמדו מרחוק ויחזו בעבודתו (חסידים)
צדיקים יושבים: הזמר החסידי זאנוויל ויינברגר זכה להופיע בשבע ברכות מול ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, וזכה לשעה של קורת רוח עת הנעים במקום יצירה אהובה עליו, תוך שראש הישיבה מעודד את השירה | לצד ראש הישיבה ישב האדמו"ר מטשערנוביל שגם הוא לא הסיר מבט מהזמר החסידי | צפו ברגעי הקודש הנעלים (חרדים)
בבית שמש נחוגה ברוב פאר והדר שמחת נישואי נכד האדמו"ר מטשארנאביל עם נכדת האדמו"רים מקרעטשניף סיגעט וטשערנוביץ, בשמחה השתתפו אדמו"רים, רבנים וקהל רב משלושת חצרות הקודש שהתאחדו יחדיו | צפו בתיעוד (חסידים)
בראש קבוצה של חסידים שתרמו סכומי עתק, פקד האדמו"ר מטשרנוביל את הציון הקדוש של זקנו הרה"ק רבי שלמה מקארלין בעיירת לודמיר שבאוקראינה, ביום ההילולא כ"ב תמוז | בהגיע האדמו"ר סמוך לאוהל, נשאר לעמוד בחוץ ולא נכנס פנימה לתפילה (חסידים)
האדמו"ר מטשערנוביל אשר פתח היום (חמישי), את מסע הקודש בפולין יחד עם גדולי התורמים של החסידות, עצר אתמול לביקור בזק באנטווערפן, שם ביקר אצל הגה"צ רבי אהרן שיף, גאב"ד אנטווערפן, אשר ליווה אותו בסיום הביקור עד לרחובה של עיר, כשהתושבים עוצרים מלכת בראותם מחזה מרהיב זה. בהמשך ביקר האדמו"ר אצל האדמו"ר מפשעווארסק | צפו בתיעוד (חסידים)
תמונות נדירות ממראה נועם פני האדמו"ר מטשערנוביל, המצניע עצמו תמידין כסדרן ומתנגד חריפות לבל יתעדו ויצלמו אותו, נצפה השבוע מוחה במחאה כואבת נוכח חילול קברי ישראל בעיר יהוד | האדמו"ר שהטריח עצמו ממרומי גילו, הגיע לאתר, ואמר שם מספר פרקי תהילים וכן כמה מפיוטי סליחות הנהוג לומר בעת כזאת, תוך שהוא מביע את כאבו העצום נוכח חילול הקודש (חסידים)
גדולי נגידי חצה"ק טשערנוביל, שתרמו סכומי עתק עבור המוסדות הק', זכו לשבת מרוממת בצל הקודש של האדמו"ר מטשערנוביל, בעיירת הנופש 'דאבוס' שבשווייץ | במוצאי שב"ק נערכה הדינר המרכזי, שם זכו לחתום על שטר שותפות יחד עם האדמו"ר | צפו בתיעוד מצאת השבת (חסידים)
מעמד מפואר ורב רושם לכבודה של תורה ולכבוד לומדיה נערך לתלמידי ישיבה לצעירים מצוינים טשארנאביל באשדוד, לאחר סיום לימוד וחזרה על מסכת 'בבא מציעא', ולאחר שהבחורים נבחנו בהצלחה על כל המסכתא כולה בידיעה ברורה (חסידים / עולם הישיבות)
כנהוג בחצרות חסידים, נערכה אמש בירושלים שמחת ה'חתן מאהל' לקראת נישואי נכד האדמו"ר מטשערנאביל | אחר סעודה של מצווה בה הסבו רוב החסידים, פיזז החתן עם הכלה אחוז בגארטיל | צפו בסעודה לפני הריקוד המסורתי והמקודש זה רבות בשנים (חסידים)
שני ימי מחאה יערכו סמוך ללשכת הגיוס בתל השומר - בימים רביעי וחמישי, בהן אמורים להשתתף האדמו"רים מטשערנוביל, וסלאנים לצד ראשי ישיבות ורבנים | בתוך כך, נציגי צה"ל פשטו הבוקר על שכונת רמת סערט ויז'ניץ בחיפה, והבחורים שקיבלו צו גיוס ראשון ולא התייצבו הוקפצו אל היכל הישיבה | כל הפרטים (אקטואליה)
בהיכל בית מדרשו באשדוד נאספו החסידים ותלמידי הישיבה לחזות בנועם עבודת האדמו"ר מטשארנוביל במעמד הדלקת נרות החנוכה בימי החנוכה | אחר ההדלקה עברו הנוכחים בחדרו לקבלת 'מעות חנוכה' בצירוף ברכות לרוב (חסידים)