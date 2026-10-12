ביקור מרומם ערך אמש האדמו"ר מנדבורנה ביתר במעונו של אחיו הגדול, האדמו"ר מנדבורנה, בקריית נדבורנה בבני ברק.

במהלך הביקור העלו שני האדמו"רים זכרונות קדומים משנות קדם, עת זכו להיות סמוכים על שולחן אביהם הגדול, האדמו"ר בעל ה'באר יעקב' מנדבורנה זי"ע. בהמשך כיבד האדמו"ר מביתר את אחיו הגדול בכתיבת האותיות האחרונות בספר התורה שיוכנס לבית המדרשו בביתר.

בסיום הביקור, לאחר ברכת "לחיים", נפרדו האחים לשלום מתוך ברכות לרוב, והאדמו"ר מנדבורנה קם ללוות את אחיו עד לרחובה של עיר.

בתוך כך, בחסידות נדבורנה מתכוננים בהתרגשות לקראת השבת, שבת פרשת נח, בה ישבתו בצל הקודש של האדמו"ר במסגרת שבת ההתאחדות השנתית המסורתית באתרא קדישא מירון. זאת לאחר מספר שנים שנבצר מלקיים את השבת בעקבות המצב הביטחוני במדינה.