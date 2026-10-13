ויז'ניץ מרכז עוזבת את הסיעה המרכזית ומצטרפת לציר בעלזא

הפגישה בין האדמו"ר מויז'ניץ מרכז לבין הח"כ המיועד אליקים שטארק ( צילום: יהושע פרוכטר )

הח"כ המיועד מטעם חסידות בעלזא, אליקים שטארק, הגיע לביקור אצל האדמו"ר מויז'ניץ מרכז, וחתם בכך על שיתוף פעולה פוליטי חדש בין חסידות ויז'ניץ מרכז לבין סיעת חומת תורת ישראל – הסיעה שהוקמה לקראת הבחירות על ידי מאיר פרוש ואליקים שטארק.

המהלך מסמן תפנית דרמטית במפת הכוחות הפנימית באגודת ישראל. חסידות ויז'ניץ מרכז, שזוהתה במשך שנים ארוכות עם הסיעה המרכזית והסיעה המאוחדת, חתמה על הסכם שיתוף פעולה עם הציר של שלומי אמונים ובעלזא – צעד שעשוי לשנות את מאזן הכוחות במפלגה. מאחורי הציר החדש עומדים הח"כ המיועד אליקים שטארק, שליחו של הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח לניהול המערכה הפוליטית, ושלמה גרינברגר, יו"ר הוועד הפוליטי של חסידות ויז'ניץ מרכז.

הח"כ המיועד אליקים שטארק ( צילום: אנשיל בעק )

ההסכם נחתם לאחר שבועות של מגעים אינטנסיביים ופגישות ממושכות בין שטארק לבין גרינברגר. לפי גורמים בחסידות, נערכו גם מגעים עם הסיעה המרכזית, אך אלה לא צלחו, כאשר כל צד מאשים את משנהו בכישלון.

גרינברגר, שכיהן בעבר כיועץ אסטרטגי ומנהל קמפיינים לעמותות, נקרא על ידי האדמו"ר מויז'ניץ מרכז לעמוד בראש הוועד הפוליטי של החסידות. שטארק, שהצטרף למערכת הפוליטית ופועל בשיתוף פעולה הדוק עם שלומי אמונים, זיהה כבר לפני כשנה את הפוטנציאל לשיתוף פעולה עם גרינברגר, ומאז קיימו השניים שורת פגישות שהובילו להסכם הרשמי.

המהלך בולט במיוחד על רקע ההיסטוריה הפנימית של אגודת ישראל. במשך שנים רבות זוהתה חסידות ויז'ניץ באופן כמעט אוטומטי עם הציר של הסיעה המרכזית והסיעה המאוחדת. אולם לדברי גורמים בחסידות, שיתוף הפעולה בין הסיעות נתקל לאורך השנים בקשיים ובחילוקי דעות, מה שהביא את הגורמים הפוליטיים בחסידות לבחון מחדש את מערך הבריתות.

עם זאת, בחסידות מדגישים כי המהלך אינו נובע מהתנערות מהשותפים הוותיקים. "אנו מלאים הכרת הטוב לסיעה המרכזית על הסיוע ושיתוף הפעולה לאורך השנים, הידידות והמשך שיתוף פעולה הפורה בין העסקנים תמשיך לטובת שני הצדדים אי"ה", אומרים גורמים בכירים בויז'ניץ.

אחד הביטויים המרכזיים של הברית החדשה צפוי להיות במערכות הבחירות המוניציפליות, שבהן עשוי שיתוף הפעולה בין שלוש הקבוצות לקבל משמעות מעשית – כדוגמת הבחירות הסוערות שצפויות באלעד.

"ויז'ניץ הוכיחה שהיא יודעת לנהל מערכות בחירות, להפעיל מערך שטח אפקטיבי ולהביא תוצאות", אומר גורם בשלומי אמונים. "מדובר בציבור מאורגן, שיודע למקסם את קולות הקהילה, ואף מעבר לכך – להרחיב את מעגלי התמיכה ולגייס מצביעים חוצי מגזרים, באמצעות פעילות שטח ממוקדת, יעילה ואפקטיבית. מאחורי המערך עומדים אנשים חרוצים ומסורים, בעלי ניסיון ויכולות מוכחות בניהול מערכות בחירות ובהגדלת הכוח בקלפי".

במערכת הפוליטית הפנימית של אגודת ישראל צפויים לעקוב מקרוב אחר השלכות ההסכם, ובעיקר אחר האופן שבו יתורגם שיתוף הפעולה החדש למהלכים פוליטיים, לחלוקת הכוחות ולהיערכות לקראת מערכות הבחירות הבאות. מבחינת שטארק וגרינברגר, ההסכם מהווה שיאו של תהליך שנבנה בהדרגה לאורך השנה האחרונה, ובמרכזו הרצון ליצור מסגרת משותפת שתפעל הן במישור הפוליטי והן בקידום צורכי המוסדות והציבור.

אחרי שנים של בריתות מוכרות ומאזני כוחות קבועים, ויז'ניץ מרכז מסמנת כיוון חדש. השאלה הגדולה כעת היא כיצד יגיבו יתר הסיעות באגודת ישראל, והאם הברית החדשה תשרטט מחדש את מפת הכוחות הפנימית במפלגה.