גל של תרעומת נרחבת שוטף את הרחוב החרדי, בעקבות פרסום נאומו המלא של שר האוצר ויו"ר הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', במהלך כנס פוליטי שנערך ע"י ערוץ 7. מוקדה המרכזי של הסערה מתמקד בביקורת הישירה והיוצאת דופן שבחר השר להפנות מעל הבמה כלפי גדולי הדור וראש הישיבה הגר"ד לנדו.

מפאת חובת השמירה על כבוד התורה ומעמדם הרם של גדולי ישראל, מערכת האתר נוקטת במשנה זהירות ונמנעת לחלוטין מלהביא את הציטוטים המילוליים של השר הדתי, אשר אינם ראויים לעלות מעל גבי במה זו.

שר האוצר נקט בלשון חריגה ובביקורת ישירה כאשר התערב בפומבי בשיקול הדעת של גדולי הדור. השר השמיע כלפי עולם הישיבות אמירות פסקניות, ואף הגדיל לעשות כשהפטיר אמירה חמורה לפיה הוא מתפלל שהקדוש ברוך הוא יחזיר את גדולי ישראל בתשובה, לאחר שטען כי "אני לא מבין איך אפשר להיות היום חרדי. המפעל הציוני מצליח - יש הוכחה גדולה יותר לגאולה?".

בהמשך נאומו, הרחיק שר האוצר לכת והשמיע אמירה נוספת. השר הציע כי גדולי ישראל ויו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, יקיימו ביניהם תחרות רוטציה על ניהול רצועת עזה. השוואה זו, המציבה בשורה אחת את גדולי הדור המוסרים את נפשם על קיומו של העם יחד עם יהודי חילוני ו;עם הארץ, מגלה על בורות בקרב השר הדתי במהות המושג תלמידי חכמים.

חשיפת מהלכי משרד האוצר מול הציבור החרדי

מעבר להיבט המנהיגותי והפגיעה בכבודם של גדולי ישראל, נאום אחר של שר האוצר מכנס בעופרה, סיפק חשיפה נרחבת ומדאיגה לגבי המדיניות הנוקשה והמכוונת שהוא מוביל מאחורי הקלעים במשרד האוצר. מעל הבמה הציג השר שורה של צעדים בירוקרטיים וכלכליים שנועדו להצר את צעדיו של הציבור החרדי, תוך שהוא מציג אותם כהישגים פוליטיים מובהקים בפני שומעיו.

השר התגאה בכך שפעל יחד עם משרד החינוך לנתק את רשתות החינוך, החינוך העצמאי ובני יוסף, ממערכת מרכב"ה הממשלתית הסטנדרטית. במקומה, כפה עליהן משטר תקציבי מיוחד שכלל הצבת תריסר חשבים ממשלתיים בתוך קרבי הארגונים החרדיים וכפיית מבחני מיצ"ב חיצוניים – מהלך שהוביל לעיכובי שכר קשים אצל אלפי עובדי הוראה.

השילוב המדאיג בין התקפה פומבית חסרת תקדים על גדולי הדור לבין הגאווה שהפגין השר על מהלכי הרדיפה הכלכליים, הפיקוח הפולשני והפגיעה התקציבית המכוונת במוסדות הציבור החרדי, מוכיחים כי בציונות הדתית רואים בהחלשת המגזר החרדי ובניסיונות להפקעת עצמאותו כלי להשגת רווח פוליטי מובהק.