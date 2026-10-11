מפלגת "עמך ישראל" בראשות תא"ל (מיל') עופר וינטר הציגה היום (ראשון) מתווה חדש להסדרת מעמדם של צעירים חרדים בגיל הגיוס, תחת הכותרת "תוכנית המשרתים". המפלגה, שאינה עוברת לפי שעה את אחוז החסימה באף אחד מהסקרים, מציעה להגביל את מספר בני הישיבות שיוכרו כלומדי תורה שתורתם אומנותם.

העיתונאי ינון מגל, מיהר להגיב למצע ועקץ: "(בכפוף לאחוז החסימה)".

על פי עיקרי התוכנית שהוצגה, כל צעיר בהגיעו לגיל גיוס יחויב להתייצב ולהסדיר את מעמדו באחד משלושה אפיקים: שירות צבאי, שירות לאומי-אזרחי, או לימוד במסגרת ישיבתית מוכרת ומפוקחת.

הסעיף המרכזי במתווה קובע כי מכסת בני הישיבות שיוכרו כלומדי תורה שתורתם אומנותם לא תעלה על 25% בלבד מכלל מחזור הגיוס החרדי. המכסה, לפי ההצעה, תיקבע לפי צורכי מערכת הביטחון ויכולת הקליטה שלה, אם כי במסמך שפורסם לא הוצב יעד מספרי מחייב ומפורט לגיוס בפועל.

במפלגה מציגים את המדיניות תחת הסיסמה "יתנו – יקבלו. לא יתנו – לא יקבלו", ומבקשים לקשור בין המסלול שבו יבחר הצעיר לבין מערכת הזכויות וההטבות הכלכליות והאזרחיות שיוענקו לו.

התוכנית כוללת גם הקמת מסגרות ייעודיות מותאמות לחרדים בתוך צה"ל, תחום שבו עסק וינטר בעבר בעת שירותו הצבאי. כמו כן, מוצעת הכפלת שכר הלוחמים לקראת תום השירות והגדלת דמי הקיום בסדיר, ללא פירוט מקור תקציבי או לוחות זמנים.

עוד מציעה המפלגה כי משרד הביטחון יוסמך לקבוע את הקריטריונים לפיקוח על הישיבות ויחויב בדיווח תקופתי חצי-שנתי לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת. כן מוצעת הקמת מערך הגנה וסיוע לצעירים חרדים שיבחרו להתגייס ולבני משפחותיהם.

ב"עמך ישראל" – בה שותפים גם ללי דרעי ואיש המילואים אביב עזרא – הצהירו כי ידרשו לחוקק את המתווה עוד בטרם השבעת הממשלה הבאה, וכן לעגן אותו מראש בהסכמים הקואליציוניים ובתקציב המדינה.

המתווה מגיע על רקע מצבה האלקטורלי הקשה של המפלגה. בסקר שפורסם ביום רביעי השבוע שעבר התברר כי מפלגתו של וינטר אינה עוברת את אחוז החסימה ונמצאת רחוקה ממנו באופן יחסי. בעקבות הסקר, בחר וינטר לאמץ רטוריקה חריפה נגד הציבור החרדי.