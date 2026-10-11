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סערה סביב הר המנוחות

נשאיר את המת בקירור עד שתסכימו: המחאה על קבורת המנהרות

כינוסי מחאה בירושלים ובבית שמש בעקבות אירוע קשה בערב הושענא רבה • משפחה קיבלה הוראה מגדול הוראה שלא לקבור במנהרה, והחברא קדישא איימה להשאיר את המת בקירור עד לאחר החג

כינוס המחאה נגד קבורת המנהרות | צילום: באדיבות המצלם (כינוס המחאה נגד קבורת המנהרות | צילום: באדיבות המצלם)

הסערה סביב קבורת מתים במנהרות שנחצבו מתחת להר המנוחות בירושלים ממשיכה להסעיר את הציבור החרדי. בסוף השבוע האחרון התקיימו כינוסי מחאה והסברה בירושלים ובבית שמש, בהשתתפות מאות משתתפים, תחת הכותרת "דמעת העשוקים". הכינוסים התקיימו בעקבות אירוע קשה במיוחד שהתרחש בערב הושענא רבה השנה.

רבנים שנשאו דברים בכינוסים הביעו מחאה חריפה על אופן הקבורה במנהרות שנחצבו תחת בית העלמין קהילת ירושלים בהר המנוחות, אשר חלק מהן הוקצה לחברא קדישא הראשית והכללית "פרושים". לטענת הרבנים, אנשי החברא קדישא מנצלים את מצוקת משפחות שאין ידן משגת לשלם סכומים גבוהים עבור קבורה רגילה, ומסרבים לתת קבר בשדה בשעה שמתם מוטל לפניהם. הם טענו כי מופעלת כפייה קשה בניגוד לרצון המשפחות המבקשות לקבור את יקיריהם כמנהג אבותינו.

כינוס המחאה נגד קבורת המנהרות | צילום: באדיבות המצלם (כינוס המחאה נגד קבורת המנהרות | צילום: באדיבות המצלם)
כינוס המחאה נגד קבורת המנהרות | צילום: באדיבות המצלם (כינוס המחאה נגד קבורת המנהרות | צילום: באדיבות המצלם)
כינוס המחאה נגד קבורת המנהרות | צילום: באדיבות המצלם (כינוס המחאה נגד קבורת המנהרות | צילום: באדיבות המצלם)
כינוס המחאה נגד קבורת המנהרות | צילום: באדיבות המצלם (כינוס המחאה נגד קבורת המנהרות | צילום: באדיבות המצלם)
כינוס המחאה נגד קבורת המנהרות | צילום: באדיבות המצלם (כינוס המחאה נגד קבורת המנהרות | צילום: באדיבות המצלם)
כינוס המחאה נגד קבורת המנהרות | צילום: באדיבות המצלם (כינוס המחאה נגד קבורת המנהרות | צילום: באדיבות המצלם)
כינוס המחאה נגד קבורת המנהרות | צילום: באדיבות המצלם (כינוס המחאה נגד קבורת המנהרות | צילום: באדיבות המצלם)
כינוס המחאה נגד קבורת המנהרות | צילום: באדיבות המצלם (כינוס המחאה נגד קבורת המנהרות | צילום: באדיבות המצלם)
כינוס המחאה נגד קבורת המנהרות | צילום: באדיבות המצלם (כינוס המחאה נגד קבורת המנהרות | צילום: באדיבות המצלם)
כינוס המחאה נגד קבורת המנהרות | צילום: באדיבות המצלם (כינוס המחאה נגד קבורת המנהרות | צילום: באדיבות המצלם)
כינוס המחאה נגד קבורת המנהרות | צילום: באדיבות המצלם (כינוס המחאה נגד קבורת המנהרות | צילום: באדיבות המצלם)
כינוס המחאה נגד קבורת המנהרות | צילום: באדיבות המצלם (כינוס המחאה נגד קבורת המנהרות | צילום: באדיבות המצלם)
כינוס המחאה נגד קבורת המנהרות | צילום: באדיבות המצלם (כינוס המחאה נגד קבורת המנהרות | צילום: באדיבות המצלם)
כינוס המחאה נגד קבורת המנהרות | צילום: באדיבות המצלם (כינוס המחאה נגד קבורת המנהרות | צילום: באדיבות המצלם)
כינוס המחאה נגד קבורת המנהרות | צילום: באדיבות המצלם (כינוס המחאה נגד קבורת המנהרות | צילום: באדיבות המצלם)
כינוס המחאה נגד קבורת המנהרות | צילום: באדיבות המצלם (כינוס המחאה נגד קבורת המנהרות | צילום: באדיבות המצלם)
כינוס המחאה נגד קבורת המנהרות | צילום: באדיבות המצלם (כינוס המחאה נגד קבורת המנהרות | צילום: באדיבות המצלם)
כינוס המחאה נגד קבורת המנהרות | צילום: באדיבות המצלם (כינוס המחאה נגד קבורת המנהרות | צילום: באדיבות המצלם)
כינוס המחאה נגד קבורת המנהרות | צילום: באדיבות המצלם (כינוס המחאה נגד קבורת המנהרות | צילום: באדיבות המצלם)
כינוס המחאה נגד קבורת המנהרות | צילום: באדיבות המצלם (כינוס המחאה נגד קבורת המנהרות | צילום: באדיבות המצלם)
כינוס המחאה נגד קבורת המנהרות | צילום: באדיבות המצלם (כינוס המחאה נגד קבורת המנהרות | צילום: באדיבות המצלם)
כינוס המחאה נגד קבורת המנהרות | צילום: באדיבות המצלם (כינוס המחאה נגד קבורת המנהרות | צילום: באדיבות המצלם)
כינוס המחאה נגד קבורת המנהרות | צילום: באדיבות המצלם (כינוס המחאה נגד קבורת המנהרות | צילום: באדיבות המצלם)
כינוס המחאה נגד קבורת המנהרות | צילום: באדיבות המצלם (כינוס המחאה נגד קבורת המנהרות | צילום: באדיבות המצלם)
כינוס המחאה נגד קבורת המנהרות | צילום: באדיבות המצלם (כינוס המחאה נגד קבורת המנהרות | צילום: באדיבות המצלם)
חברא קדישאהעדה החרדיתהר המנוחותקבורת מנהרותהרב דוד מנשה רוטשילד

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