הפגנות הפלג הירושלמי, במחאה על גל המעצרים המתחדש נגד בני ישיבות הנחשבים לעריקים, הפכו לעימותים אלימים וחריגים עם כוחות המשטרה.

בהפגנה בכניסה לירושלים, באזור גשר המיתרים, תועדה שוטרת מנסה לפנות מפגין שנשכב על הכביש באמצעות אחיזה בציציותיו. בתיעוד נראית השוטרת מושכת בציצית בחוזקה עד שהציצית נקרעת מבגדו של המפגין. כוחות המשטרה עשו שימוש ברימוני הלם במהלך ההפגנה, בין השאר כדי לפנות דרך לרכב שבתוכו חייל שנקלע למקום. גם בהפגנה ליד הכניסה לבני ברק התפתחה אלימות. שוטרים תועדו מכים מפגינים באמצעות אלות בניסיון לגרום להם לפנות את צירי התנועה.

בתיעודים שצולמו בזירת המחאה בירושלים נראה הרגע בו המפגינים יורדים לכביש ומתחילים את המחאה בשעה 16:00, בהתאם להודעה המוקדמת ששיגר הפלג הירושלמי.

בתיעוד נוסף ניתן לראות את המפגינים מתאספים בכביש 4 בכניסה לבני ברק. בתיעוד חריג מהכניסה לירושלים נראה מפגין נדרס על ידי רכב שפרץ את המחסום.

- צילום: מ.ר צילום: צילום: מ.ר 10 10 0:00 / 0:15

בעקבות המחאה בכניסה לירושלים, הופסקה פעילות הרכבת הקלה והכביש נחסם לתנועה.

במקביל, החלה הפגנה של פלג הרצפניקים בצומת בר אילן (צומת מרן) בירושלים, בשיתוף עם קהילות ספרדיות המפגינות נגד מעצר לומדי התורה ותלמידי הישיבה.

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דוברות המשטרה:

מחאה בירושלים: מאות מפגינים חוסמים את הכניסה לעיר בגשר המיתרים.

בעקבות מחאה שהחלה בכניסה לעיר ירושלים, נחסמה הכניסה לעיר מכיוון גשר המיתרים.

שוטרי מחוז ירושלים מתגברים כוחות במקום ונערכים לאכיפת הסדר הציבורי ופינוי הצירים ככל שידרש. שוטרי אגף התנועה מווסתים את התנועה בכניסה לעיר לצירים חלופיים. הנהגים מתבקשים להישמע להנחיות השוטרים ולהימנע מהגעה למקום.

בנוסף, ברחוב בר אילן החלו להתגודד עשרות מפגינים שמשבשים את התנועה במקום.

משטרת ישראל תאפשר את חופש הביטוי והמחאה כחוק, אך לא תאפשר הפרה של הסדר הציבורי או פגיעה בשוטרים ובאזרחים.