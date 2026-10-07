פייגלין קורא להפסיק את תקצוב תלמידי הישיבות

משה פייגלין, יו"ר מפלגת זהות והמועמד השני ברשימה המשותפת בראשות בצלאל סמוטריץ', הצהיר בפודקאסט כי יש "להפסיק לממן את תלמידי הישיבות". הדברים נאמרו בשיחה עם איש התקשורת אבי שושן, שבה התייחס פייגלין לסוגיית תקצוב הישיבות.

ההתבטאות מעוררת תשומת לב מיוחדת לאור מיקומו הבכיר של פייגלין ברשימה - מיד אחרי סמוטריץ' עצמו, ולפני דמויות מרכזיות בציונות הדתית כגון אורית סטרוק ושמחה רוטמן. הדברים מצטרפים להתבטאויות קודמות של סמוטריץ' כלפי הציבור החרדי, ומעלים שאלות לגבי עמדת הרשימה כלפי עולם התורה והחברה החרדית.

גורמים חרדיים הגיבו בחריפות להתבטאות. "האמירה של פייגלין צריכה להדליק נורה אדומה אצל כל מי שעולם התורה יקר לו", אמרו. "לא מדובר באדם שנמצא בשולי הרשימה, אלא במספר 2 שלה. הציבור החרדי צריך לבחון את המעשים, את הרשימות ואת העמדות בפועל - ולא להסתפק בחיזורים ובהצהרות בתקופת בחירות".

לדבריהם, "דווקא בתקופה שבה עולם התורה ניצב בפני אתגרים גדולים, הציבור החרדי צריך לשאול מי באמת עמד לצדו, מי פעל למענו ומי מבקש את אמונו - בזמן שבצמרת רשימתו ניצב מי שקורא להפסיק את המימון לתלמידי הישיבות, וזאת לצד השתלחויות קודמות של סמוטריץ' בציבור החרדי".