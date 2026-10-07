יו"ר יהדות התורה, ח"כ יעקב אשר, ערך השבוע סיור מקיף באתרי הבנייה החדשים בבית שמש, במסגרת מאמציו להתמודד עם משבר הדיור במגזר החרדי. את הסיור הוביל יו"ר ועדת התכנון והבנייה המקומית וממלא מקום ראש העיר שמעון גולדברג, יחד עם עוזרו יהודא שלאמע.

במהלך הסיור הוצגה בפני אשר תוכנית רמת בית שמש ה'2, שכוללת כחמשת אלפים יחידות דיור. "אנחנו נמצאים כאן בבית שמש בהתפתחותה של העיר שהולכת להיות העיר הגדולה ביותר לציבור החרדי", הצהיר אשר בסיום הסיור. "תמיד כשהייתי ראש עיריית בני ברק אמרתי 'העיר הגדולה של הציבור החרדי', אבל בית שמש הולכת ועוקפת בצעדי ענק".

אשר הביע הערכה למשרד השיכון והבינוי על קידום הפרויקט. "משרד השיכון והבינוי כבר בעבודות תשתית וסלילה של השכונה עם צביון חרדי, לפתרון לציבור החרדי", ציין. "צריך להודות בהזדמנות זו לשר השיכון, לרב גולדקנופף, ולמנכ"ל משרדו הנמרץ והמקצועי יהודה מורגנשטרן על הקצב המהיר שבו השכונה הזו קורמת עור וגידים".

בנושא התשתיות הציבוריות, פנה אשר לראש העיר גרינברג והדגיש את חשיבות הקמת מוסדות החינוך ובתי הכנסת בטרם כניסת התושבים. "כדי שלא נחזור למראות שהיינו פעם בשכונות החדשות כאן שהיה מאוד קשה, אנשים הגיעו וחיפשו כל מיני דברים", אמר. כמו כן התייחס לצורך בפיתוח משאבים כלכליים ומוקדי תעסוקה בעיר.

בהתייחסו לסוגיית הגרלות 'מחיר למשתכן', חשף אשר מאבק מאחורי הקלעים. "ברוך השם בעזרת לחץ גדול שלנו ובעזרה של תביעה משפטית... מנענו החלטה רטרואקטיבית", אמר. "אנחנו לא מסכימים שיעשו את זה הלאה, ובעזרת השם עם הכוח שנגיע איתו לבחירות הבאות, נשנה גם את הדבר הזה".

אשר סיים בקריאה נחרצת לקראת הבחירות המקומיות. "עכשיו הזמן לפתוח מטות בחירות ולהגיד לכל האנשים שלנו: אתם לא עושים חסד עם אף אחד, רק עם עצמכם", הצהיר. "אף אחד לא ידאג לנו לדברים האלה, אף אחד לא אכפת לו. אנחנו צריכים לקחת את עצמנו בידיים".

ממלא מקום ראש העיר ויו"ר ועדת תכנון ובנייה שמעון גולדברג, שהיה אחראי על הכנת הסיור, הודה לח"כ אשר ולנציגות החרדית הארצית. "אנחנו מודים מאוד על הגב שנתתם לנו כל השנים", אמר. "בלעדיכם לא היינו יכולים לפתח את בית שמש כפי שנעשה היום. כל מה שאנחנו עושים תלוי בסוף במועצה הארצית ובוועדות המחוזיות. ההשפעה עליהם, הכל זה מרוח הכוח שיש לנו מבעלי התפקידים בכנסת ובממשלה".

ראש העיר שמואל גרינברג, שהתלווה למשלחת, הצטרף לדברי התודה והדגיש את ייחודה של העיר. "בית שמש היא הפתרון האמיתי למצוקת הדיור", אמר. "המיקום שלה והפסטורליות שלה, הפכו אותה ליעד הכי מבוקש".

יצוין כי בחודש ספטמבר אישרה הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה להפקדה את תוכנית "הרובע המרכזי" בבית שמש - פרויקט נוסף שיכלול כ-16,000 יחידות דיור על שטח של כאלף דונם בליבה הגיאוגרפית של העיר. התוכנית, המתוכננת בבינוי המותאם לצורכי הציבור החרדי, כוללת גם מתחם תעסוקה משמעותי, מסחר, מוסדות חינוך וציבור.