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הגר"ע אויערבאך הורה: מחאות ענק מחר בירושלים ובגוש דן

מנהיג הפלג הירושלמי הורה על מחאות בעקבות מעצרי בני ישיבות ואברכים • "הפקרתם בידי הממסד החרדי" • המחאות מחר בשעה 16:00

הפגנת הפלג הירושלמי (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

מנהיג הגאון רבי עזריאל אויערבאך הורה היום (יום רביעי) לצאת למחאות ענק ברחבי הארץ, במחאה על מעצרם של תלמידי ישיבות ואברכי כוללים ביממות האחרונות. המחאות יתקיימו מחר (יום חמישי) בשעה 16:00 בירושלים ובגוש דן.

על פי ההודעה שפרסמה הוועדה להצלת עולם התורה, ראש הישיבה הורה על המחאות בעקבות מעצרם של תלמידי ישיבות ואברכי כוללים בידי שלטונות הצבא "בעוון לימוד תורה והפקרתם בידי הממסד החרדי".

בפני רבני הוועדה השמיע הגר"ע אויערבאך דברים חריפים נגד הפקרת תלמידי הישיבות בידי מי שהצהירו בעבר כי יעמדו לצידם בשעה כזו. הרב ציין כי המחאה היא גם על חילול השם הנורא שתלמידי ישיבות ואברכי כוללים מושלכים לכלא, ואין איש פוצה פה ומצפצף.

המחאה מגיעה על רקע גל מעצרים של בני ישיבות בתקופה האחרונה, ולאור החשש שהמעצרים רק ילכו ויתרבו.

הפלג הירושלמימחאותמעצרי בני ישיבותהרב עזריאל אויערבאך

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