מושב בית דין היסטורי במיזם 'כלא 1000'

חלף למעלה מחודש מאז יצא לדרך מיזם 'כלא 1000', המהפכה שהסעירה את הציבור החרדי. מה שהחל כרעיון של ערבות הדדית הפך במהרה לתנועה המונית שזכתה לגיבוי מלא של גדולי ישראל וכ"ק האדמו"רים שליט"א, שהורו לבני קהילותיהם להצטרף ולהוות חומת מגן. כיום מונה המיזם קרוב לרבבה של שותפים פעילים, ו"ויעשו כולם אגודה אחת" הפכה למציאות חיה המעניקה כוח וגב כלכלי לציבור החרדי.

ביום שני בערב התקיים ציון דרך מרומם: התכנסו רבני ופוסקי המיזם למושב בית דין מיוחד וראשוני מסוגו. במושב ההיסטורי השתתפו מרנן ורבנן גדולי הדיינים: הגאון הגדול רבי נפתלי נוסבוים, הגאון הגדול רבי צבי ברוורמן והגאון הגדול רבי אליהו פוזן. כמו כן השתתף בדיון הגאון הגדול רבי יעקב עזרא תופיק אביעזרי, ראש ישיבת באר יצחק בטלז סטון, שנשלח כציר נאמן על ידי אביו שנבצר ממנו להשתתף מפאת חולשתו, יחד עם חתנו של הרב.

חבר בית הדין ומפוסקי המיזם הבולטים, הגאון הגדול רבי יעקב מאיר שטרן, לא יכול היה להגיע באותו היום, אך מפני דחיפות השאלות הוכרע לקיים מושב בית דין מיידי. הגרי"מ שטרן היה מעורב באופן פעיל ורציף בכל חלקי הדיון מרחוק, עודכן בזמן אמת בכל השאלות הסבוכות שהובאו לפתחו של בית הדין, שמע את הפרטים והעדויות, ונתן את הכרעותיו ההלכתיות ודעתו הרמתה על כל שאלה וסוגיה שעלו על השולחן, תוך שהוא מצטרף באופן מלא לכלל הפסקים וההכרעות. צילם עצמו מזרים ביוב לנחלים והתגאה בבלי | 05.10.26 הגר"ד לנדו: "אדם מתורבת לא מדבר ככה" בבלי | 05.10.26 המושב המיוחד, שנמשך שעות ארוכות, הוקדש כולו לליבון ובחינה מדוקדקת של הבקשות שהוגשו להנהלת הקרן. הדיינים דנו בכובד ראש בשאלות הלכתיות וציבוריות שהונחו לפתחם, תוך שהם מקבלים הכרעות משמעותיות הנוגעות לחלוקת כספי הציבור. כדי לרדת לעומקם של דברים, זימנו הדיינים אל החדר חלק מהעצורים עצמם, על מנת לשמוע את השתלשלות האירועים מכלי ראשון. הנוכחים בחדר תיארו רגעים של התרגשות עצומה; גדולי הדיינים האזינו בקשב רב לתיאורים מתוך כותלי המאסר הצבאי, התרגשו לשמוע על מסירות הנפש, והביעו התפעלות עמוקה מהכוח האדיר וזקיפות הקומה שמעניק המיזם לאותם בני תורה. שיאו של המעמד התרחש לקראת סיום מושב בית הדין. לאחר שהדיינים פירקו את הסוגיות והכריעו באופן סופי על אישור זכאותו של אסיר התורה הראשון, הבחור אברהם אנג'ל, לקבל את המענק מהקרן. גדולי הדיינים קמו ממקומם בכבודם ובעצמם, וביקשו להעניק לאנג'ל את הצ'ק אישית מידיהם. הדיינים הכריזו יחדיו: "מצווה בו יותר מבשלוחו". היה זה מחזה מרטיט לראות את גדולי הפוסקים מבקשים לזכות בעצמם בהחזקת ידו של מי שישב במעצר למען כבוד התורה.

לאחר שעברו על כל שלבי המיזם ותפקודו מאז הקמתו, ציינו הדיינים בהתפעלות גלויה כי שנים רבות לא חזו במיזם נקי וטהור כל כך, שמתנהל בשקיפות מוחלטת כשכל מטרתו היא לשם שמיים.

בהנהלת הקרן נערכים בימים הקרובים לביצוע הגבייה הראשונה מכלל חברי המיזם. בזכות הסייעתא דשמיא העצומה וההצטרפות ההמונית, הגבייה הראשונה תעמוד על סכום זעיר וסמלי במיוחד מכל חבר. נתון זה ממחיש הלכה למעשה את כוחה של הערבות ההדדית: ככל שרבבות עמך בית ישראל נכנסים ומשתתפים בעצמם בערבות במיזם, כך הסכום הכלכלי מכל יחיד הופך לכמעט בלתי מורגש.

המומנטום האדיר של המיזם מורגש היטב בשטח. בימי הרחמים והסליחות שעברו עלינו לטובה, פעלו עשרות מוקדי הצטרפות בכל ריכוזי הציבור החרדי. בלטו במיוחד המוקדים הענקיים שהוצבו בבית המדרש הגדול של חסידות גור טרם אמירת הסליחות הראשונות, וכן בבית המדרש הגדול של חסידות ויז'ניץ, בהוראתם הישירה של דייני הקהילה.

"אין ספק", התבטאו רבנים בסיום מושב בית הדין, "שבימים הנוראים שעברו עלינו, ההתאגדות הזו בבחינת 'לעשות רצונך בלב שלם' כשכולם אגודה אחת, היוותה סנגוריה גדולה ורבת עוצמה בשמיים על עם ישראל".

כעת, מוקדש שבוע זה של 'בין הזמנים' בעולם הישיבות והכוללים לעריכת כינוסי חירום והסברה בקהילות הקודש השונות ברחבי הארץ, כדי להבטיח שאף בן תורה לא יישאר ללא כיסוי.

מהנהלת הקרן נמסר כי קהילות או בתי כנסת המעוניינים לערוך כינוס ולהקים מוקד הצטרפות בימים אלו, מוזמנים לפנות לקו המיזם במספר: 03-313-1000