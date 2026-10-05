תושב הכפר דיר סאמת הסמוכה לחברון, בשנות ה-40 לחייו, נעצר הבוקר (שני) במסגרת פעילות אכיפה של יחידת 'חץ יהודה' במחוז ש"י. המעצר בוצע לאחר שהחשוד העלה ברשתות החברתיות תיעודים שבהם נראה מזרים פסולת ביוב גולמית באמצעות משאית ביוב שבבעלותו ישירות אל תוך ערוצי נחלים ביהודה ושומרון.

בסרטון שהפיץ ברשתות החברתיות נראה החשוד מתגאה במעשיו ואף מכריז בגאווה כי מדובר בדרכו לפגוע ולחבל בתושבי מדינת ישראל ובשטחי האזור. התיעוד הפך אותו למטרה של כוחות הביטחון עד למעצרו המהיר, שיצא לפועל הודות להכוונה מודיעינית מדויקת של רכז המודיעין המשטרתי, בשיתוף פעולה הדוק עם לוחמי הזרוע המבצעית יס"מ 'חץ יהודה' ויחידת הפיקוח של המנהל האזרחי.

הבלשים פשטו על ביתו של החשוד, עצרו אותו לחקירה מלאה בגין עבירות חמורות של זיהום מי תהום ופגיעה סביבתית חמורה, והחרימו את משאית הביובית ששימשה לביצוע המעשים להמשך טיפול מנהל התיאום והקישור (מת"ק).

בתיעוד המתפרסם נראה החשוד כשהוא מצלם את עצמו 'סלפי', על רקע שפיכת פסולת הביוב אל הנחל. הוא אומר למצלמה, בערבית: "רואים? אלו המעשים שלנו שאנחנו מתגאים בהם. אלו הם המעשים שלנו".