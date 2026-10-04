פרטים חדשים ומצמררים נחשפו הערב (ראשון) מחקירת הטייס המחבל העומאני ששימש כטייס משנה בחברת פליי דובאי. לפי דיווח של הכתב עמית סגל, היעד האמיתי שאליו תכנן המחבל להתרסק לא היה תל אביב כפי שדווח קודם לכן, אלא נמל התעופה בן גוריון עצמו.

בחקירתו הודה הטייס כי מטרתו הייתה נתב"ג, וכי בגלל זאת פגע בקברניט בזמן שהמטוס שהה בשמי ירדן - זמן קצר לפני הכניסה לשמי ישראל. התוכנית שלו, כך עולה מהחקירה, הייתה להתחיל בהליכי נחיתה רגילים בנתב"ג, ורק בשלב מאוחר יותר, כאשר כבר לא ניתן יהיה ליירט את המטוס, לבצע התרסקות דרמטית על הטרמינל.

פרט נוסף ומצמרר נחשף על ידי הכתבת מוריה אסרף: המחבל הודה שהצטרף לחברת פליי דובאי במיוחד משום שהיא טסה לישראל, וכי זו הייתה מטרתו מלכתחילה כאשר הצטרף לחברה.

"חיפשתי ובדקתי איזו חברה טסה לתל אביב ובגלל זה בחרתי בפליי דובאי. ניסיתי להתקבל לכל החברות. תכננתי את הפעולה עוד לפני שהתקבלתי לחברה", אמר הטייס בחקירתו.

המחבל צפוי לעמוד בפני גזר דין מוות באיחוד האמירויות.