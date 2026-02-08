פעילי חמאס בבית לחם, תכננו להוציא לפועל פיגועים בטווח הזמן המיידי נגד אזרחי מדינת ישראל וכוחות הביטחון, אך בחסדי שמיים, ברגע האחרון, שב"כ עלה על המזימה הזדונית והביא למעצרם של כארבעים פעילים | כל הפרטים (חדשות בארץ)
מאות אוטובוסים ורבבות מתפללים נוהרים הערב לקבר רחל לרגל יום ההילולא – אך תיעודים מהשטח מראים עומסים כבדים, ניסיונות השתלטות וקריסה לוגיסטית מוחלטת |המשטרה: המתפללים שהגיעו החלו להפר את הסדר בניסיון להיכנס בכוח למתחם הקבר, שהיה עמוס ובתפוסה המרבית המותרת (חרדים)
לוחמי מג"ב עצרו בבית לחם שני צעירים בני 17-25 החשודים בהחזקה ובסחר של אמצעי לחימה, ואיתרו במהלך הפשיטה מאות כלי נשק ותקיפה שהוחבאו בתוך מוצרי חשמל | הלוחמים תפסו במקום יותר מ-1,000 אלות, גרזנים, סכינים ואמצעי לחימה נוספים שיועדו על-פי החשד לטרור | החשודים הועברו להמשך חקירה ביחידת החקירות של מג״ב איו״ש (ביטחון)
בשעה האחרונה הופץ ברשתות הפלסטיניות תיעוד ממצלמות אבטחה של פעילות יחידת המסתערבים בלב מחנה הפליטים דהיישה בדרום בית לחם | על פי הדיווחים, במהלך פעילות הכוחות בשעה האחרונה, נעצר מבוקש בשם סלאח פרג', שאף נפצע במהלך המעצר | צפו בתיעוד הדרמטי (צבא)