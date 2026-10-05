המתיחות הדיפלומטית בין ירושלים ללונדון מגיעה לשיא חריף. על פי פרטים שהגיעו לידי אתר ynet, בריטניה העבירה מסר ברור לישראל: אם לא תבוטל ההחלטה לסגור את הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים, 27 דיפלומטים ישראלים יגורשו מהשגרירות בלונדון.

המשבר החל בחודש שעבר, לאחר שבריטניה הטילה סנקציות כלכליות על התנחלויות ביהודה ושומרון. בתגובה, שר החוץ גדעון סער הודיע על שורת צעדי נגד, שהמרכזי שבהם הוא סגירת הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים. הקונסוליה, המשרתת את האוכלוסייה הפלסטינית ומעסיקה 27 דיפלומטים בריטים, אמורה להיסגר ביום חמישי הקרוב. עשרות עובדים מקומיים כבר פוטרו, והצוות הבריטי מתכונן לעזיבה.

מעבר לסגירת הקונסוליה, כללה תגובת שר החוץ צעדים נוספים: הרחקת נציגים בריטים ממרכז הסיוע הבינלאומי לעזה הפועל בקריית גת, הפסקת פעילות ההכשרה הבריטית לכוחות הרשות הפלסטינית באיו"ש, ואיסור כניסה לישראל על 12 נבחרי ציבור ואזרחים בריטים המעורבים בפעילות אנטישמית או אנטי-ישראלית.

גורמים המעורים בפרטים ציינו כי הבריטים הופתעו מחומרת התגובה הישראלית, ובמיוחד מלוח הזמנים הקצר – התרעה של 30 יום בלבד לעזיבת הדיפלומטים. לשם השוואה, אפילו רוסיה העניקה לבריטניה ארבעה חודשים לסגור את הקונסוליה בסנט פטרסבורג בתגובה לפרשת ריגול.

בתחילה נמנעו הבריטים מהצהרות פומביות, בתקווה שמגעים שקטים ישכנעו את ישראל לחזור בה מהחלטתה. כשהמאמצים לא צלחו, העביר השגריר הבריטי בישראל, סיימון וולטרס, מסר חד וברור: אם ההחלטה תישאר בעינה, בריטניה תגרש דיפלומט ישראלי על כל דיפלומט בריטי שיאלץ לעזוב את מזרח ירושלים.

מימוש האיום הבריטי עלול להוות מכה קשה לתפקוד השגרירות הישראלית בלונדון. מספר הדיפלומטים המוצבים בה כיום גדול במעט בלבד מ-27, כך שגירוש בהיקף כזה ירוקן אותה מרוב צוותה. מצבה של השגרירות מורכב ממילא: היא מתנהלת ללא שגריר למעלה משנה – מאז סיום כהונתה של ציפי חוטובלי בספטמבר 2025 – ומנוהלת כיום על ידי הממונה על השגרירות, כריס קנטור.

משגרירות בריטניה סירבו להתייחס לפרסום.