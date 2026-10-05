שני ניסיונות הוצאה להורג נכשלו – והיא עדיין בחיים

כריסטה פייק, בת 50, מאושפזת בבית חולים בנאשוויל שבמדינת טנסי כשהיא מונשמת וחסרת הכרה, לאחר ששני ניסיונות להוציאה להורג באמצעות זריקת רעל נכשלו. כך מסר אמש (ראשון) עורך דינה של האסירה.

צוותים רפואיים פועלים לנקות מגופה שתי מנות של החומר פנטוברביטל, בעוד נסיבות הכשל המדהים עדיין נבדקות. מדובר באירוע חסר תקדים בהיסטוריה של ארצות הברית.

בעקבות המקרה החריג הודיע מושל טנסי, ביל לי, על הקפאת כל ההוצאות להורג במדינה עד לסוף שנת 2026. במקביל, ראש שירות בתי הסוהר במדינה הודיע על התפטרותו מתפקידו. הרשויות בטנסי טרם פרסמו הסבר רשמי לתקלה, ולא הבהירו אם בכוונתן לנסות שוב להוציא את פייק להורג.

סטיבן פרל, סנגורה של פייק, ציין כי המצב הרפואי של מרשתו מורכב ביותר. "היא עדיין בבית החולים, מונשמת, במצב קריטי, אנחנו באמת לא יודעים את הפרוגנוזה עדיין, ואולי לא נדע במשך כמה ימים", מסר.

עורך הדין קרא למושל להמיר את עונש המוות של פייק למאסר עולם, וטען כי "היא עברה עינויים בזמן שניסו להוציא אותה להורג". לדבריו, "היא בילתה יותר מ-30 שנה בכלא, מרביתן בבידוד", והוסיף: "אנחנו לא יודעים כרגע – ואולי לעולם לא נדע – איזה סוג של עינויים היא עברה במהלך האירוע".

טרם ההוצאה להורג הזהירו עורכי דינה כי מצבה הרפואי, הכולל מחלת קרישת דם בשם תרומבוציטוזיוס וורידים צרים, מעמיד אותה בסיכון גבוה לסבול מכאב ממושך במהלך ההליך. פרל ציין: "אם היא תתאושש – היא עשויה שלא להתאושש באופן מלא – וייתכן שיהיו בעיות לגבי הכשירות שלה. אני מתכוון, אנחנו פשוט לא יודעים דבר מכל זה".

פייק הורשעה ברצח קולין סלמר בשנת 1995 בעיר נוקסוויל, כאשר הייתה בת 18 בלבד, ונידונה לעונש מוות בשנה שלאחר מכן. אמה של הקורבן, מיי מרטינז, שהגיעה לצפות בהוצאה להורג, הביעה אכזבה קשה מכישלון ההליך ואמרה: "אני חושבת שהמדינה חייבת לי התנצלות גדולה".

המקרה מצטרף לשורה של תקלות במערכת ההוצאות להורג בארצות הברית. לאחרונה שוחרר דאגלס קרטר לאחר 41 שנה באגף הנידונים למוות ביוטה, כאשר התברר שהורשע על סמך עדויות שקר ושוחד משטרתי.

מומחי משפט בארצות הברית אומרים כי גם אם יוחלט להמיר את עונש המוות של כריסטה, היא תסיים את חייה לכל הפחות מאחורי סורג ובריח, אך לא קיים כל סיכוי לחנינה מלאה.