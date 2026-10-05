בית הדין העליון לבחירות בברזיל הכריז הבוקר (יום ב') כי המדינה הגדולה ביבשת תלך לסיבוב שני ומכריע בבחירות לנשיאות, שייערך ב-25 באוקטובר. זאת לאחר שבתום ספירת רובם המוחלט של קולות האמת, מועמד הימין פלאביו בולסונארו רשם הישג חסר תקדים והתייצב במקום הראשון, אך לא הצליח להשיג את הרוב המוחלט הדרוש.

על פי נתוני האמת המעודכנים לשעה 06:30 (שעון ישראל), פלאביו בולסונארו ממפלגת PL הגיע למקום הראשון וגרף 47.03% מהקולות, המתורגמים ל-56,104,268 קולות. לואיז אינסיו לולה דה סילבה ממפלגת PT, הנשיא המכהן, הגיע למקום השני בלבד עם 45.16% מהקולות, שהם 53,876,617 קולות.

הסופר והפסיכיאטר אוגוסטו קורי ממפלגת קדימה הגיע למקום השלישי בפער ניכר, וקיבל 2.89% (3,448,551 קולות). רנן סנטוס ממפלגת משימה, אחד ממייסדי תנועת MBL, הגיע למקום הרביעי עם 2.24% מהקולות (2,675,878 קולות).

תוצאות האמת הציבו סימן שאלה ענק מעל אמינותם של מכוני המחקר במדינה. מרבית הסקרים הגדולים שפורסמו בימים האחרונים הראו כי לולה מוביל בבטחה, וחלקם אף חזו לו ניצחון מוחץ כבר בסיבוב הראשון. בפועל, הגוש השמרני בברזיל הפגין עוצמה אדירה בקלפיות.

מעבר להישג של בולסונארו הבן, מפלגתו רשמה הצלחה כבירה גם בבחירות המקבילות לקונגרס, לסנאט ולתפקידי המושלים, מה שהופך אותה לכוח החזק ביותר במדינה.

"המדינה הזו רוצה שינוי וכיוון ברור", אמר פלאביו בולסונארו לתומכיו מיד עם פרסום התוצאות. מנגד, הנשיא המכהן לולה, שנראה מאוכזב, הודה בפני עיתונאים כי התוצאות הפתיעו אותו לרעה לאחר שהיה משוכנע שינצח מיד. עם זאת הבטיח לולה: "ממחר בבוקר מתחיל קמפיין חדש. הבחירה היא בין דמוקרטיה לברבריות, ואנחנו ננצח".

הזווית הישראלית: תומך מובהק מול מבקר חריף

בירושלים עוקבים בעניין רב אחר המתרחש בברזיליה. המועמד המוביל, פלאביו בולסונארו, נחשב לאוהד מושבע של ישראל בדומה לאביו, הנשיא לשעבר ז'איר בולסונארו. בינואר האחרון ערך בולסונארו הבן ביקור רשמי בישראל, במהלכו נפגש עם בכירים והצהיר כי אחת מפעולותיו הראשונות כנשיא תהיה העברת שגרירות ברזיל לירושלים.

מנגד, הנשיא הנוכחי לולה דה סילבה מחזיק בקו אנטי-ישראלי קיצוני ומובהק. מאז פרוץ המלחמה בעזה הוביל לולה קו עוין במיוחד, שכלל השוואות בין פעולות צה"ל למעשי הנאצים בשואה, החזרת השגריר הברזילאי מתל אביב וניצוח על מתקפות דיפלומטיות נגד ישראל בפורומים בינלאומיים.

האנליסטים הפוליטיים מסמנים כעת את בולסונארו כפייבוריט הברור לניצחון בסיבוב השני. הסיבה לכך היא שמרבית המועמדים שהודחו בסיבוב הראשון, בהם קורי וסנטוס שגרפו יחד מעל 6 מיליון קולות ששווים כ-5% מסך המצביעים, משתייכים לגושי הימין והמרכז-ימין, וקולותיהם צפויים לזרום באופן טבעי אל בולסונארו בסיבוב המכריע שייערך ב-25 באוקטובר.

אם בולסונארו אכן ישלים את המהפך, ברזיל – הכלכלה הגדולה ביותר באמריקה הלטינית – תצטרף לגל הימני השוטף את היבשת בשנים האחרונות, ותיישר קו עם ממשלו של דונלד טראמפ בוושינגטון.